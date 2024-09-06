Türkiye'deki İkram Kültürünü Norveç ile Kıyaslayan Kullanıcı Tepkilerin Odağında
Türkiye'deki İkram Kültürünü Norveç ile Kıyaslayan Kullanıcı Tepkilerin Odağında
Bir kullanıcı Oslo'da yaşadığı bir olayı anlattı. İstediği kahve olmayınca para almayan barista kendine adeta hayran bıraktı.
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Bir kullanıcı Oslo'da yaşadığı bir olayı anlattı. İstediği kahve olmayınca para almayan barista ile olan ilginç diyaloğu anlatan kullanıcı tepki çekti. O esnada Türkiye'deki ikram kültürünü de eleştirmeyi ihmal etmedi.
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Farklı kültürler ve farklı kafa yapıları tabii. Birçok kullanıcı da bu olaya birbirinden farklı yorumlar yaptı.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...
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