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Sebebi Çok Mantıklı: Yurt Dışındaki İnsanlar Neden Benzinini Kendileri Dolduruyor?

Sebebi Çok Mantıklı: Yurt Dışındaki İnsanlar Neden Benzinini Kendileri Dolduruyor?

Akaryakıt Benzin
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 11:51

Yurt dışında insanların kendi benzinlerini kendileri dolduruyor. Peki bunun sebebini merak etmiş miydiniz? Kültürel ve tarihsel bir sebebi olsa da bu durumun arkasındaki asıl sebep son derece mantıklı.

Bakalım, neymiş?

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Bazı ülkelerde benzini insanların kendi doldurduğunu görmüş ya da duymuşsunuzdur. Bu durum bazı ülkelerde geçerli değil tabii. Bazı ülkelerde benzin istasyonu çalışanları müşterilerin benzinini dolduruyor.

Bazı ülkelerde benzini insanların kendi doldurduğunu görmüş ya da duymuşsunuzdur. Bu durum bazı ülkelerde geçerli değil tabii. Bazı ülkelerde benzin istasyonu çalışanları müşterilerin benzinini dolduruyor.

Örneğin Amerika'da müşteriler kendi benzinini kendi dolduruyor. Peki bunun sebebi ne?

Örneğin Amerika'da müşteriler kendi benzinini kendi dolduruyor. Peki bunun sebebi ne?

Gelin beraber bakalım...

Aslında bu durum tarihsel bir süreçle de yakından ilgili. Arabanın icadından sonra insanlar yakıtları eczanelerden sadece bidonlarla alabiliyorlardı.

Aslında bu durum tarihsel bir süreçle de yakından ilgili. Arabanın icadından sonra insanlar yakıtları eczanelerden sadece bidonlarla alabiliyorlardı.

Sylvanus Bowser firmasının 1800’lerin sonunda yakıt pompasını icat etmesi işleri radikal bir şekilde değiştirdi. Artık arabaya benzin koymak daha kolay ve hızlı hale geldi.

İnsanların hızlı bir şekilde araba sahibi olmasıyla birlikte benzin istasyonları da hızla çoğaldı. Fakat 1970'lere kadar pompacılarla çalışan istasyonlar yakıt kıtlığı nedeniyle hızla kapanmaya başladı.

İnsanların hızlı bir şekilde araba sahibi olmasıyla birlikte benzin istasyonları da hızla çoğaldı. Fakat 1970'lere kadar pompacılarla çalışan istasyonlar yakıt kıtlığı nedeniyle hızla kapanmaya başladı.

Bu kıtlık nedeniyle tüketiciler 'self-servis' usülü yakıt alımına geçti. Bu sayede masraflar az da olsa azaltıldı.

Peki "self-servis" akaryakıt alımında kar ediliyor mu? Aslına bakarsanız istasyonda daha az kişi çalıştığı için bu sorunun cevabı evet diyebiliriz.

Peki "self-servis" akaryakıt alımında kar ediliyor mu? Aslına bakarsanız istasyonda daha az kişi çalıştığı için bu sorunun cevabı evet diyebiliriz.

Self-servis akaryakıt alımı galon fiyatında yüzde 20'lik bir indirim sağlıyor. Ayrıca sıra beklemeden yakıt alımı olacağından, birçok tüketici için zaman tasarrufu sağlayabilir.

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Madem benzin fiyatlarını düşürme potansiyeli var, neden kendi benzinimizi kendimiz doldurmuyoruz?

Madem benzin fiyatlarını düşürme potansiyeli var, neden kendi benzinimizi kendimiz doldurmuyoruz?

Hizmet sektörünün yaygınlaşmasıyla birlikte, garsonlardan kuaförlere, tesisatçılardan berberlere kadar pek çok hizmeti hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirdik. Ancak, benzin istasyonlarının otomasyona geçerek pompacı personeli devre dışı bırakması, hem nihai tüketici için maliyetlerin düşmesini sağlayacak hem de istasyonların personel giderlerinden tasarruf ederek kâr marjlarını artırır gibi görünüyor.

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