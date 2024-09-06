Sebebi Çok Mantıklı: Yurt Dışındaki İnsanlar Neden Benzinini Kendileri Dolduruyor?

Hizmet sektörünün yaygınlaşmasıyla birlikte, garsonlardan kuaförlere, tesisatçılardan berberlere kadar pek çok hizmeti hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirdik. Ancak, benzin istasyonlarının otomasyona geçerek pompacı personeli devre dışı bırakması, hem nihai tüketici için maliyetlerin düşmesini sağlayacak hem de istasyonların personel giderlerinden tasarruf ederek kâr marjlarını artırır gibi görünüyor.