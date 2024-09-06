Sebebi Çok Mantıklı: Yurt Dışındaki İnsanlar Neden Benzinini Kendileri Dolduruyor?
Sebebi Çok Mantıklı: Yurt Dışındaki İnsanlar Neden Benzinini Kendileri Dolduruyor?
Yurt dışında insanların kendi benzinlerini kendileri dolduruyor. Peki bunun sebebini merak etmiş miydiniz? Kültürel ve tarihsel bir sebebi olsa da bu durumun arkasındaki asıl sebep son derece mantıklı.
Bakalım, neymiş?
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Bazı ülkelerde benzini insanların kendi doldurduğunu görmüş ya da duymuşsunuzdur. Bu durum bazı ülkelerde geçerli değil tabii. Bazı ülkelerde benzin istasyonu çalışanları müşterilerin benzinini dolduruyor.
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Örneğin Amerika'da müşteriler kendi benzinini kendi dolduruyor. Peki bunun sebebi ne?
Aslında bu durum tarihsel bir süreçle de yakından ilgili. Arabanın icadından sonra insanlar yakıtları eczanelerden sadece bidonlarla alabiliyorlardı.
İnsanların hızlı bir şekilde araba sahibi olmasıyla birlikte benzin istasyonları da hızla çoğaldı. Fakat 1970'lere kadar pompacılarla çalışan istasyonlar yakıt kıtlığı nedeniyle hızla kapanmaya başladı.
Peki "self-servis" akaryakıt alımında kar ediliyor mu? Aslına bakarsanız istasyonda daha az kişi çalıştığı için bu sorunun cevabı evet diyebiliriz.
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Madem benzin fiyatlarını düşürme potansiyeli var, neden kendi benzinimizi kendimiz doldurmuyoruz?
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