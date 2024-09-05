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Bilkent Üniversitesi'nde Yaşadıkları Birbirinden İlginç Anıları Anlatarak Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Bilkent Üniversitesi'nde Yaşadıkları Birbirinden İlginç Anıları Anlatarak Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Bilkent Üniversitesi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 21:32

Twitter'daki (X) kullanıcılar Bilkent Üniversitesinde yaşadıkları anıları anlatarak herkesi güldürdü. Birbirinden absürt ve komik anılara gelin beraber bakalım...👇

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Bir kullanıcı, "En Bilkent anınız ne?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bilkent'te okumak bi' farklı tabii. Diğer öğrenciler neler anlatmış?

Bilkent'te okumak bi' farklı tabii. Diğer öğrenciler neler anlatmış?

Gelin beraber bakalım...

Gelin beraber bakalım...
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