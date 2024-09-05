Bilkent Üniversitesi'nde Yaşadıkları Birbirinden İlginç Anıları Anlatarak Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bilkent Üniversitesi'nde Yaşadıkları Birbirinden İlginç Anıları Anlatarak Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Twitter'daki (X) kullanıcılar Bilkent Üniversitesinde yaşadıkları anıları anlatarak herkesi güldürdü. Birbirinden absürt ve komik anılara gelin beraber bakalım...👇
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Bilkent'te okumak bi' farklı tabii. Diğer öğrenciler neler anlatmış?
Gelin beraber bakalım...
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