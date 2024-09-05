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Uçuş Görevlisi Seyahat Esnasında Yapmamanız Gerekenleri Sıraladı: "Sakın Uyuyakalmayın"

Uçuş Görevlisi Seyahat Esnasında Yapmamanız Gerekenleri Sıraladı: "Sakın Uyuyakalmayın"

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 18:17

Uçak seyahatlerinde en çok önem verdiğimi şeylerden biri ise güvenlik ve rahatlık. Geçtiğimiz günlerde Ale isimli bir uçuş görevlisi, uçakta yapılmaması gereken üç şeyi söyledi. Bunlardan birisi ise uyuyakalmamak. Peki nasıl?

İşte detaylar...👇

Kaynak: https://www.birminghammail.co.uk/trav...

Geçtiğimiz günlerde bir uçuş görevlisi uçakta yapılmaması gereken üç şeyi söyledi.

Geçtiğimiz günlerde bir uçuş görevlisi uçakta yapılmaması gereken üç şeyi söyledi.

Bunlardan ilki kalkıştan önce uyuyakalmamak. Peki neden?

Bunlardan ilki kalkıştan önce uyuyakalmamak. Peki neden?

'Yolculuk yapmanın ne kadar yorucu olabileceğini biliyoruz ve bazen uçağa biner binmez uyumak istiyoruz. Ancak kalkıştan önce uyumak, sadece kulaklarınız için zararlı olmakla kalmaz, aynı zamanda uçağın pistte ilerlediği anlar, uçuşun en kritik anlarından biridir. Acil bir durumda ya da tahliye gerekirse tamamen uyanık olmanız gerektiğini unutmamalısınız.'

İkinci uyarı ise alkol almamak.

İkinci uyarı ise alkol almamak.

'Dışarıdan alkol getirip tüketmeyin. Kurallar gereği, kendi alkolünüzü içmeniz yasak, çünkü sorumlu bir şekilde içtiğinizden emin olmamız gerekiyor ve dışarıdan getirilen içkileri takip edemiyoruz.'

Son uyarı ise çıplak ayakla uçakta gezmemek.

Son uyarı ise çıplak ayakla uçakta gezmemek.

'Koltuğunuzda ayakkabılarınızı çıkarmak başka bir şey, ama tuvalete çıplak ayakla girmeyin. Üzerine bastığınız şeyin ne olduğunu bilemezsiniz ve zemin her zaman hijyenik olmayabilir.'

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