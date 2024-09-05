Uçuş Görevlisi Seyahat Esnasında Yapmamanız Gerekenleri Sıraladı: "Sakın Uyuyakalmayın"

Uçak seyahatlerinde en çok önem verdiğimi şeylerden biri ise güvenlik ve rahatlık. Geçtiğimiz günlerde Ale isimli bir uçuş görevlisi, uçakta yapılmaması gereken üç şeyi söyledi. Bunlardan birisi ise uyuyakalmamak. Peki nasıl?

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