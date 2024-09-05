Artık Dert Tasa Yok! 6 Eylül Cuma İtibarıyla Hayatları Düzene Girecek Burçlar
Artık Dert Tasa Yok! 6 Eylül Cuma İtibarıyla Hayatları Düzene Girecek Burçlar
Kaynak: https://www.yourtango.com/2024377708/...
6 Eylül Cuma günü itibarıyla bazı burçlar rahata erecek. Üzerinde çalıştıkları projeler de dahil olmak üzere maddi ve manevi olarak düzelecek olan burçlar hangileri? Buyrun beraber bakalım...
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An itibarıyla Eylül ayına girdik ve neredeyse ilk haftayı bitirmek üzereyiz. Ağustos ayı birçoğumuz için yıkıcı olsa da 6 Eylül'den itibaren dört burç rahata erecek.
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Bu burçlardan ilki Aslanlar.
İkinci sırada ise Başaklar var!
Ve son olarak Oğlaklar!
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