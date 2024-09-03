ODTÜ'lüler Geleneği Yine Bozmadı: Mezuniyet Törenindeki Pankartlarla Yaratıcılıklarını Konuşturan Öğrenciler
ODTÜ'lüler Geleneği Yine Bozmadı: Mezuniyet Törenindeki Pankartlarla Yaratıcılıklarını Konuşturan Öğrenciler
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ODTÜ öğrencileri Temmuz'un başında mezuniyet heyecanını iliklerine kadar yaşadı. Geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi bu sene de gelenek bozulmadı.
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Birçok öğrenci farklı mesajlara sahip pankartlar açtı.
Gelin o pankartlardan bazılarına beraber bakalım...
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Sizin en beğendiğiniz pankart hangisi oldu?
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