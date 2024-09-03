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ODTÜ'lüler Geleneği Yine Bozmadı: Mezuniyet Törenindeki Pankartlarla Yaratıcılıklarını Konuşturan Öğrenciler

ODTÜ'lüler Geleneği Yine Bozmadı: Mezuniyet Törenindeki Pankartlarla Yaratıcılıklarını Konuşturan Öğrenciler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 22:32

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ODTÜ'lüler bu sene de mezuniyet öteninde yaratıcılıklarını konuşturdu. Açtıkları pankartlarla hem ülke gündemini atıfta bulundular hem de okulun zor yönlerine değindiler. 2024 ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankartlara gelin beraber bakalım.👇

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ODTÜ öğrencileri Temmuz'un başında mezuniyet heyecanını iliklerine kadar yaşadı. Geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi bu sene de gelenek bozulmadı.

ODTÜ öğrencileri Temmuz'un başında mezuniyet heyecanını iliklerine kadar yaşadı. Geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi bu sene de gelenek bozulmadı.

Yeni rektör de bu törende protesto edildi. Yozgatlıgil kürsüye çıktığında görüntü ve ses sistemi kesildi.

Birçok öğrenci farklı mesajlara sahip pankartlar açtı.

Birçok öğrenci farklı mesajlara sahip pankartlar açtı.

Gelin o pankartlardan bazılarına beraber bakalım...

Gelin o pankartlardan bazılarına beraber bakalım...

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Sizin en beğendiğiniz pankart hangisi oldu?

Sizin en beğendiğiniz pankart hangisi oldu?

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