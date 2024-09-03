ODTÜ'lüler Geleneği Yine Bozmadı: Mezuniyet Törenindeki Pankartlarla Yaratıcılıklarını Konuşturan Öğrenciler

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ODTÜ'lüler bu sene de mezuniyet öteninde yaratıcılıklarını konuşturdu. Açtıkları pankartlarla hem ülke gündemini atıfta bulundular hem de okulun zor yönlerine değindiler. 2024 ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankartlara gelin beraber bakalım.👇