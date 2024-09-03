Alkol Yüzünden Kusan Kadınlardan Tiksindiğini Söyleyen Adamın Paylaşımı Büyük Tepki Çekti

Bir kullanıcı, 'İş arkadaşlarım dün gece beni bardan alması için erkek arkadaşımı aradılar ve beni bu halde buldu' notuyla bir kare paylaştı. Başka bir kullanıcı ise 'Ben olsam iğrenirdim' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.