Alkol Yüzünden Kusan Kadınlardan Tiksindiğini Söyleyen Adamın Paylaşımı Büyük Tepki Çekti
Alkol Yüzünden Kusan Kadınlardan Tiksindiğini Söyleyen Adamın Paylaşımı Büyük Tepki Çekti
Bir kullanıcı, 'İş arkadaşlarım dün gece beni bardan alması için erkek arkadaşımı aradılar ve beni bu halde buldu' notuyla bir kare paylaştı. Başka bir kullanıcı ise 'Ben olsam iğrenirdim' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, "İş arkadaşlarım dün gece beni bardan alması için erkek arkadaşımı aradılar ve beni bu halde buldu" notuyla o andan bir kare paylaştı.
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Bir başka kullanıcı ise "Çok fena iğrenirdim" diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kullanıcı sosyal medyayı adeta ikiye böldü.
Bu yoruma hak veren de oldu hak vermeyen de... Bir kullanıcı "Erkekler çok acınası" diyerek başladı.
"Sen onu gerçekten sevmiyorsun"
"Aşıksan iğrenme diye bir şey yoktur"
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"Düzgün içemeyen kadınlar benim başımın belasıdır çünkü bunu herkesin sorunu haline getirirler"
"Kız arkadaşın sensiz sarhoş oluyorsa senden nefret ediyordur"
"Direkt ayrılırdım. Alkolü düzgün içemiyorsan içme o zaman"
"Kız arkadaşımı böyle görsem ona prensesmiş gibi davranırdım..."
"Aşırı içen kadınlardan nefret ediyorum"
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"Direkt ilişkiyi bitirirdim"
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