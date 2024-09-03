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Alkol Yüzünden Kusan Kadınlardan Tiksindiğini Söyleyen Adamın Paylaşımı Büyük Tepki Çekti

Alkol Yüzünden Kusan Kadınlardan Tiksindiğini Söyleyen Adamın Paylaşımı Büyük Tepki Çekti

Alkol
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 18:19

Bir kullanıcı, 'İş arkadaşlarım dün gece beni bardan alması için erkek arkadaşımı aradılar ve beni bu halde buldu' notuyla bir kare paylaştı. Başka bir kullanıcı ise 'Ben olsam iğrenirdim' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, "İş arkadaşlarım dün gece beni bardan alması için erkek arkadaşımı aradılar ve beni bu halde buldu" notuyla o andan bir kare paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, "İş arkadaşlarım dün gece beni bardan alması için erkek arkadaşımı aradılar ve beni bu halde buldu" notuyla o andan bir kare paylaştı.
twitter.com

Bir başka kullanıcı ise "Çok fena iğrenirdim" diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kullanıcı sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Bir başka kullanıcı ise "Çok fena iğrenirdim" diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kullanıcı sosyal medyayı adeta ikiye böldü.
twitter.com

Bu yoruma hak veren de oldu hak vermeyen de... Bir kullanıcı "Erkekler çok acınası" diyerek başladı.

Bu yoruma hak veren de oldu hak vermeyen de... Bir kullanıcı "Erkekler çok acınası" diyerek başladı.
twitter.com

"Sen onu gerçekten sevmiyorsun"

"Sen onu gerçekten sevmiyorsun"
twitter.com

"Aşıksan iğrenme diye bir şey yoktur"

"Aşıksan iğrenme diye bir şey yoktur"
twitter.com
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"Düzgün içemeyen kadınlar benim başımın belasıdır çünkü bunu herkesin sorunu haline getirirler"

"Düzgün içemeyen kadınlar benim başımın belasıdır çünkü bunu herkesin sorunu haline getirirler"
twitter.com

"Kız arkadaşın sensiz sarhoş oluyorsa senden nefret ediyordur"

"Kız arkadaşın sensiz sarhoş oluyorsa senden nefret ediyordur"
twitter.com

"Direkt ayrılırdım. Alkolü düzgün içemiyorsan içme o zaman"

"Direkt ayrılırdım. Alkolü düzgün içemiyorsan içme o zaman"
twitter.com

"Kız arkadaşımı böyle görsem ona prensesmiş gibi davranırdım..."

"Kız arkadaşımı böyle görsem ona prensesmiş gibi davranırdım..."
twitter.com

"Aşırı içen kadınlardan nefret ediyorum"

"Aşırı içen kadınlardan nefret ediyorum"
twitter.com
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"Direkt ilişkiyi bitirirdim"

"Direkt ilişkiyi bitirirdim"
twitter.com

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