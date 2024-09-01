İnsanlığa Sığar mı? Konya-Aksaray Otobanında Bir Grup İnsanın Tarladan Kilolarca Kavun Çaldığı İddia Edildi

Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı Konya-Aksaray yolunda gördüğü ilginç hırsızlığı anlattı. İddiasına göre onlarca insan bir kavun tarlasına girdi ve kilolarca kavun çaldı. O anları görenler 'Bu nasıl bir vicdan?' dedi!

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