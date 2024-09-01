İnsanlığa Sığar mı? Konya-Aksaray Otobanında Bir Grup İnsanın Tarladan Kilolarca Kavun Çaldığı İddia Edildi
İnsanlığa Sığar mı? Konya-Aksaray Otobanında Bir Grup İnsanın Tarladan Kilolarca Kavun Çaldığı İddia Edildi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Turkey/comme...
Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı Konya-Aksaray yolunda gördüğü ilginç hırsızlığı anlattı. İddiasına göre onlarca insan bir kavun tarlasına girdi ve kilolarca kavun çaldı. O anları görenler 'Bu nasıl bir vicdan?' dedi!
Detaylar...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı Reddit platformunda tanık olduğu bir olayı paylaştı. Konya-Aksaray otoyolunda bir sürü kişinin kavun bahçesine girip kavun aldığını dile getiren kullanıcı ağızları açık bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahsulleri çalan insanları gören bahçe sahibi traktörle geliyor ve üşüşen insanları dağıtmaya çalışıyor. İddiasına göre birçok insan arabalarına kavun yüklüyor hatta ve hatta olay yerinde yiyor.
Olayı anlatan kullanıcı, o anlara ait kısa bir kesit paylaşmayı da ihmal etmedi👇
Gelen tepkilerden bazıları👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın