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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 12:05

Dünya Çapında Herkese Kahkaha Attıran Mizahşör Tweetler

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1. "Telefonum ve hiç kullanmadığım ekran görüntüleri"

1. "Telefonum ve hiç kullanmadığım ekran görüntüleri"
twitter.com

2. "Çok fazla düşünme dediklerinde ben"

2. "Çok fazla düşünme dediklerinde ben"
twitter.com

3. "Kafamın içinde yaptığım şakaya gülerken ben"

3. "Kafamın içinde yaptığım şakaya gülerken ben"
twitter.com

4. "Fotoğraflarda gözlerim"

4. "Fotoğraflarda gözlerim"
twitter.com

5. "Sana olan hislerimi gizlemeye çalışırken ben"

5. "Sana olan hislerimi gizlemeye çalışırken ben"
twitter.com
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6. "Ağustos 4 ay falan sürdü"

6. "Ağustos 4 ay falan sürdü"
twitter.com

7. "Tüm ev halkıyla tartıştıktan sonra ben"

7. "Tüm ev halkıyla tartıştıktan sonra ben"
twitter.com

8. "Gülerken aniden kilolu olduğumu hatırlayınca"

8. "Gülerken aniden kilolu olduğumu hatırlayınca"
twitter.com

9. "Yakın arkadaşlarım fotoğraf paylaştığında ben"

9. "Yakın arkadaşlarım fotoğraf paylaştığında ben"
twitter.com

10. "Tüm gün kafayı yedikten sonra ben"

10. "Tüm gün kafayı yedikten sonra ben"
twitter.com
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11. "Oldukça iyi geçen bir günün ortasında travmatik bir anıyı hatırladığınızda"

11. "Oldukça iyi geçen bir günün ortasında travmatik bir anıyı hatırladığınızda"
twitter.com

12. "Sabahları gazete gibi Twitter'ı açarken"

12. "Sabahları gazete gibi Twitter'ı açarken"
twitter.com

13. "Son 5 yılın özeti"

13. "Son 5 yılın özeti"
twitter.com

14. "Büyüdükçe onu daha iyi anlıyoruz"

14. "Büyüdükçe onu daha iyi anlıyoruz"
twitter.com

15. "Dirseğimi çarptığımda tüm vücudum"

15. "Dirseğimi çarptığımda tüm vücudum"
twitter.com

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