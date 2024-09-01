Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Dünya Çapında Herkese Kahkaha Attıran Mizahşör Tweetler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Telefonum ve hiç kullanmadığım ekran görüntüleri"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Çok fazla düşünme dediklerinde ben"
3. "Kafamın içinde yaptığım şakaya gülerken ben"
4. "Fotoğraflarda gözlerim"
5. "Sana olan hislerimi gizlemeye çalışırken ben"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Ağustos 4 ay falan sürdü"
7. "Tüm ev halkıyla tartıştıktan sonra ben"
8. "Gülerken aniden kilolu olduğumu hatırlayınca"
9. "Yakın arkadaşlarım fotoğraf paylaştığında ben"
10. "Tüm gün kafayı yedikten sonra ben"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Oldukça iyi geçen bir günün ortasında travmatik bir anıyı hatırladığınızda"
12. "Sabahları gazete gibi Twitter'ı açarken"
13. "Son 5 yılın özeti"
14. "Büyüdükçe onu daha iyi anlıyoruz"
15. "Dirseğimi çarptığımda tüm vücudum"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın