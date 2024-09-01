Lüks Yaşamak Onların Kanında Var: Hiç Düşünmeden Para Harcayan Burçlar

Konu hayattan keyif almak olunca Boğalar hiç parasına bakmadan istediğini yiyip içip gezer. “Çelişkili görünebilir çünkü Boğalar pratik ve çalışkandır, bu da bizi onların mali açıdan daha temkinli olacağına inandırır. Ancak Boğa burcu, güzellik ve zevk gezegeni Venüs tarafından yönetilen tek toprak burcudur, bu da onları zenginliğe çeker ve aşırı harcamaya yol açar” diye açıklıyor astrolog.