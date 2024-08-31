Kim Kardashian Lip Gloss Markasındaki "Türk Lokumu" İbaresini Görünce Gerildi!
Kim Kardashian Lip Gloss Markasındaki "Türk Lokumu" İbaresini Görünce Gerildi!
İlginç magazin olayları ve söylemleriyle gündeme gelen Kim Kardashian, bu sefer de NARS markasının 'Türk Lokumu' rengindeki lip gloss'unu görünce gerildi, bol ünlemli tepki gösterdi.
İşte detaylar...👇
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İlginç magazin olaylarıyla gündeme gelen Kim Kardashian'ı hepimiz tanıyoruz. Kendisi son yılların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Geçtiğimiz yıllarda Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını savunan Kim Kardashian, o zamandan beri problematik görüşleriyle ön plana çıkıyor.
Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) hesabı, NARS markasının "Türk Lokumu" rengi lipgloss'unu paylaşarak "2000'lerde kötülerin sürdüğü renk" notunu düştü.
Kim Kardashian da "Türk Lokumu" ibaresine sinirlenmiş olacak ki, gönderiyi alıntılayıp bol ünlemli bir cevap verdi.
Birçok kullanıcı da Kim Kardashian'ın bu atarlı giderli cevabına da birbirinden farklı yorumlar yaptı👇
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