Eylül Ayının Gelişini Hepimizi Güldürerek Kutlayan Mizahşör Twitter (X) Kullanıcıları
Eylül Ayının Gelişini Hepimizi Güldürerek Kutlayan Mizahşör Twitter (X) Kullanıcıları
Ağustos ayını geride bıraktık. Yarın itibarıyla Eylül ayına giriyoruz ve herkesin Eylül'den beklentisi epey bi' yüksek. Eylül ayının mucizelerle gelmesini bekleyen kullanıcıların yorumlarına gelin hep beraber bakalım...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ağustos ayı sanki biraz hızlı geçti. Retro, yüksek sıcaklıklar, sahil, plaj derken Ağustos'u geride bıraktık...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
E haliyle diğer kullanıcıların Eylül ayından beklentileri yükseldi. "Mucizelerle gel"mesi beklenen Eylül ayının nasıl geçeceğini tahmin eden kullanıcılar ise birbirinden farklı yorumlar yaptı.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Sizce Eylül ayı nasıl gelecek?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın