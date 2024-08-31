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Eylül Ayının Gelişini Hepimizi Güldürerek Kutlayan Mizahşör Twitter (X) Kullanıcıları

Eylül Ayının Gelişini Hepimizi Güldürerek Kutlayan Mizahşör Twitter (X) Kullanıcıları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 14:04

Ağustos ayını geride bıraktık. Yarın itibarıyla Eylül ayına giriyoruz ve herkesin Eylül'den beklentisi epey bi' yüksek. Eylül ayının mucizelerle gelmesini bekleyen kullanıcıların yorumlarına gelin hep beraber bakalım...👇

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Ağustos ayı sanki biraz hızlı geçti. Retro, yüksek sıcaklıklar, sahil, plaj derken Ağustos'u geride bıraktık...

Ağustos ayı sanki biraz hızlı geçti. Retro, yüksek sıcaklıklar, sahil, plaj derken Ağustos'u geride bıraktık...

E haliyle diğer kullanıcıların Eylül ayından beklentileri yükseldi. "Mucizelerle gel"mesi beklenen Eylül ayının nasıl geçeceğini tahmin eden kullanıcılar ise birbirinden farklı yorumlar yaptı.

E haliyle diğer kullanıcıların Eylül ayından beklentileri yükseldi. "Mucizelerle gel"mesi beklenen Eylül ayının nasıl geçeceğini tahmin eden kullanıcılar ise birbirinden farklı yorumlar yaptı.
twitter.com

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...
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Sizce Eylül ayı nasıl gelecek?

Sizce Eylül ayı nasıl gelecek?
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