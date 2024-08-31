Instagram'da Paylaştıkları Pek Bi' Garip Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatan Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Pek Bi' Garip Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatan Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Instagram'da paylaşılan fotoğraflar bazen gerçeği yansıtmıyor. Hatta bazı kişiler fotoğraflarını öyle bi' değiştiriyor ki görenlere akıl tutulması yaşatıyor!
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
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2. Anatomi bilgisizliği...
3. Ellere dikkat!
4. Böyle bir şey mümkün olabilir mi?
5. Nasıl yani?
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6. 👇
7. "Gerçekten kabus gibi"
8. "Sanki bir tablo gibi görünüyor"
9. "Bu efektler yıllar önceden kalmadı mı?"
10. "Kapı neden yamulmuş?"
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11. "Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar..."
12. "Gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor"
13. "Bu nasıl bir bacak boyu?"
14. Tatsız bir çalışma olmuş.
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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