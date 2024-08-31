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Instagram'da Paylaştıkları Pek Bi' Garip Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatan Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Pek Bi' Garip Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatan Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 10:53

Instagram'da paylaşılan fotoğraflar bazen gerçeği yansıtmıyor. Hatta bazı kişiler fotoğraflarını öyle bi' değiştiriyor ki görenlere akıl tutulması yaşatıyor!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Anatomi bilgisizliği...

2. Anatomi bilgisizliği...

3. Ellere dikkat!

3. Ellere dikkat!

4. Böyle bir şey mümkün olabilir mi?

4. Böyle bir şey mümkün olabilir mi?

5. Nasıl yani?

5. Nasıl yani?
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6. 👇

6. 👇

7. "Gerçekten kabus gibi"

7. "Gerçekten kabus gibi"

8. "Sanki bir tablo gibi görünüyor"

8. "Sanki bir tablo gibi görünüyor"

9. "Bu efektler yıllar önceden kalmadı mı?"

9. "Bu efektler yıllar önceden kalmadı mı?"

10. "Kapı neden yamulmuş?"

10. "Kapı neden yamulmuş?"
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11. "Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar..."

11. "Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar..."

12. "Gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor"

12. "Gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor"

13. "Bu nasıl bir bacak boyu?"

13. "Bu nasıl bir bacak boyu?"

14. Tatsız bir çalışma olmuş.

14. Tatsız bir çalışma olmuş.

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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