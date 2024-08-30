Bunlara Düşmeyin: Manipülatif Özelliğe Sahip İnsanlarda Görülen Özellikler
Bunlara Düşmeyin: Manipülatif Özelliğe Sahip İnsanlarda Görülen Özellikler
Kaynak: https://psychologiemieuxetre.ca/en/co...
Zaman zaman fark edilmeden manipüle edilebiliriz. Psikolojik şiddetin bir parçası olan manipülasyon, hayatımızın birçok yerinde var. Peki manipülatif insanların özellikleri nelerdir? 15 maddede anlattık!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Vicdan, aile bağları, dostluk, sevgi vb. adına diğer insanların kendilerini suçlu hissetmelerine neden olurlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sorumluluklarını başkalarına yüklerler veya sorumluluklarını reddederler.
3. İsteklerini, ihtiyaçlarını, duygularını veya görüşlerini açıkça belirtmezler.
4. Genellikle belli belirsiz yanıtlar verirler.
5. Kişiye veya duruma göre fikirlerini, davranışlarını veya duygularını değiştirirler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İsteklerini gizlemek için her türlü mantıklı gerekçeyi öne sürüyorlar.
7. Başkalarını mükemmel olmaları, fikirlerini asla değiştirmemeleri, her zaman her şeyi bilmeleri ve isteklere ve sorulara hemen yanıt vermeleri gerektiğine inandırırlar.
8. Diğer insanların nitelikleri, becerileri ve kişilikleri hakkında şüpheye düşerler; insanları eleştirirler, değersizleştirirler ve yargılarlar.
9. Mesajlarını başkaları veya aracılar vasıtasıyla iletirler (yüz yüze yerine telefon, yazılı notlar).
10. Şüphe yaratır ve kötü duygular uyandırırlar; insanları ele geçirmek için bölücülük yapar, insanların arasını açarak ilişkilerin kopmasına neden olurlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Sempati kazanmak için kendilerini nasıl mağdur göstereceklerini bilirler.
12. İnsanların isteklerini görmezden gelirler.
13. İhtiyaçlarını karşılamak için başkalarının ahlaki ilkelerini (örneğin insanlık, hayırseverlik, ırkçılık, “iyi” veya “kötü” anne kavramları) kullanırlar.
14. Üstü kapalı tehditlerde bulunurlar veya açıkça şantaja başvururlar.
15. Konuşmanın ortasında aniden konuyu değiştirirler.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bir madde daha var çocuk gibi korkak tirlar
ufacık bi manipülasyon gördüğünüzde kaçın. büyüğü yoldadır. düz insan iyidir be, düz insan candır