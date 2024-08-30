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Küçücük Bebeğe Gözlük Takıp Çekim Yapan Fotoğrafçı Tepkilere Neden Oldu

Küçücük Bebeğe Gözlük Takıp Çekim Yapan Fotoğrafçı Tepkilere Neden Oldu

Bebek
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 10:12

Geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafçının bebeğe gözlük takıp çekim yapması tartışmalara sebep oldu. Birçok kişi bebeğin duruşunun yanlış olduğunu vurguladı.

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Tülay Demirel isimli bir fotoğrafçı, bebeklerin fotoğraflarını nasıl çektiğini uygulamalı bir şekilde gösterdi. Bebeğe gözlük taktıktan sonra poz verdiren Demirel sosyal medyada tepki çekti.

Tülay Demirel isimli bir fotoğrafçı, bebeklerin fotoğraflarını nasıl çektiğini uygulamalı bir şekilde gösterdi. Bebeğe gözlük taktıktan sonra poz verdiren Demirel sosyal medyada tepki çekti.

İsterseniz o anları beraber izleyelim:

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