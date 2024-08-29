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Ankara'da Çekildikleri Fotoğrafları Paylaşarak Şehrin Atmosferini İliklerimize Kadar Yaşatan Kişiler

Ankara'da Çekildikleri Fotoğrafları Paylaşarak Şehrin Atmosferini İliklerimize Kadar Yaşatan Kişiler

Ankara
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 23:29

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) bir akım gündem oldu. Kullanıcılar 'En Ankara fotoğrafım' diyerek Ankara'da çektikleri fotoğrafları paylaştı. Bu fotoğraflarla Ankara atmosferini adeta iliklerimize kadar yaşadık!

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Siz de "Ankara şehir değil, bir hissiyattır" diyenlerden misiniz? Ankara'nın tadını sadece orada yaşayanlar bilir...

Siz de "Ankara şehir değil, bir hissiyattır" diyenlerden misiniz? Ankara'nın tadını sadece orada yaşayanlar bilir...

Kasvetli havası, ruhu kesen ayazı ile Ankara, milyonlarca kişinin beğendiği ve yaşamak istediği şehirlerden birisi.

Kasvetli havası, ruhu kesen ayazı ile Ankara, milyonlarca kişinin beğendiği ve yaşamak istediği şehirlerden birisi.

Öyle olacak ki, birçok kişi "En Ankara fotoğrafım" diyerek bir akım başlattı. Bizler de bu fotoğraflar sayesinde Ankara'yı bir kez daha iliklerimize kadar hissettik.

Öyle olacak ki, birçok kişi "En Ankara fotoğrafım" diyerek bir akım başlattı. Bizler de bu fotoğraflar sayesinde Ankara'yı bir kez daha iliklerimize kadar hissettik.
twitter.com

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