Ankara'da Çekildikleri Fotoğrafları Paylaşarak Şehrin Atmosferini İliklerimize Kadar Yaşatan Kişiler
Ankara'da Çekildikleri Fotoğrafları Paylaşarak Şehrin Atmosferini İliklerimize Kadar Yaşatan Kişiler
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Siz de "Ankara şehir değil, bir hissiyattır" diyenlerden misiniz? Ankara'nın tadını sadece orada yaşayanlar bilir...
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Kasvetli havası, ruhu kesen ayazı ile Ankara, milyonlarca kişinin beğendiği ve yaşamak istediği şehirlerden birisi.
Öyle olacak ki, birçok kişi "En Ankara fotoğrafım" diyerek bir akım başlattı. Bizler de bu fotoğraflar sayesinde Ankara'yı bir kez daha iliklerimize kadar hissettik.
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