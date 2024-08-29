Kanuni Sultan Süleyman'ın Daha Önce Hiç "Cage Fries" Yemediği Gerçeğiyle Yüzleşen Goygoycular Hızını Alamadı
Kanuni Sultan Süleyman'ın Daha Önce Hiç "Cage Fries" Yemediği Gerçeğiyle Yüzleşen Goygoycular Hızını Alamadı
Geçtiğimiz günlerde Tarih ve Tarif içeriklerinden tanıdığımız Ceren Bozkurt, Kanuni Sultan Süleyman'ın daha önce hiç 'Cage fries' yemediği gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Goygoycular da boş durmadı!
Sizler de takdir edersiniz ki her dönemin farklı lezzet anlayışları var. Biz nasıl ki 100 sene önce yenen şeyleri şu an yemiyorsak aynı durum 100 sene önceki insanlar için de geçerli diyebiliriz.
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