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Kanuni Sultan Süleyman'ın Daha Önce Hiç "Cage Fries" Yemediği Gerçeğiyle Yüzleşen Goygoycular Hızını Alamadı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Daha Önce Hiç "Cage Fries" Yemediği Gerçeğiyle Yüzleşen Goygoycular Hızını Alamadı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 22:28

Geçtiğimiz günlerde Tarih ve Tarif içeriklerinden tanıdığımız Ceren Bozkurt, Kanuni Sultan Süleyman'ın daha önce hiç 'Cage fries' yemediği gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Goygoycular da boş durmadı!

Sizler de takdir edersiniz ki her dönemin farklı lezzet anlayışları var. Biz nasıl ki 100 sene önce yenen şeyleri şu an yemiyorsak aynı durum 100 sene önceki insanlar için de geçerli diyebiliriz.

Sizler de takdir edersiniz ki her dönemin farklı lezzet anlayışları var. Biz nasıl ki 100 sene önce yenen şeyleri şu an yemiyorsak aynı durum 100 sene önceki insanlar için de geçerli diyebiliriz.

Tarih ve Tarif içeriklerinden tanıdığımız Ceren Bozkurt ise bu duruma dikkat çekmek istemiş olacak ki, Kanuni Sultan Süleyman'ın "cage fries" yemediğini dile getirdi...

Tarih ve Tarif içeriklerinden tanıdığımız Ceren Bozkurt ise bu duruma dikkat çekmek istemiş olacak ki, Kanuni Sultan Süleyman'ın "cage fries" yemediğini dile getirdi...
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Kanuni Sultan Süleyman'ın böylesine bi' lezzetten mahrum kalması goygoycuların diline fena düştü!

Kanuni Sultan Süleyman'ın böylesine bi' lezzetten mahrum kalması goygoycuların diline fena düştü!
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