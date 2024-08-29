Çocukları Ağlatıp Kendileri Güldüler: Roblox'un Kapatılması Ebeveynlerin "Şaka" Malzemesi Oldu

Roblox'un kapatılmasından bu yana küçük çocuklar isyanda. Ebeveynler de bu durumu fırsat bilerek çocuklara 'Borcunuz var' şakası yaparak o anları kayıt altına aldı. Ebeveynler o anlara kahkahalarla gülerken çocuklar ise ağlamaktan nefes nefese kaldı. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.