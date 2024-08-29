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Çocukları Ağlatıp Kendileri Güldüler: Roblox'un Kapatılması Ebeveynlerin "Şaka" Malzemesi Oldu

Çocukları Ağlatıp Kendileri Güldüler: Roblox'un Kapatılması Ebeveynlerin "Şaka" Malzemesi Oldu

Erişim Engeli Roblox
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 20:37

Roblox'un kapatılmasından bu yana küçük çocuklar isyanda. Ebeveynler de bu durumu fırsat bilerek çocuklara 'Borcunuz var' şakası yaparak o anları kayıt altına aldı. Ebeveynler o anlara kahkahalarla gülerken çocuklar ise ağlamaktan nefes nefese kaldı. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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Önce Instagram'ın sonra da Roblox'un erişime engellenmesi toplumda infiale sebep olmuştu.

Önce Instagram'ın sonra da Roblox'un erişime engellenmesi toplumda infiale sebep olmuştu.

7 Ağustos itibarıyla Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilen Roblox TikTok'ta adeta bir akım haline geldi.

7 Ağustos itibarıyla Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilen Roblox TikTok'ta adeta bir akım haline geldi.

Ebeveynler, Roblox oynayan kardeşlerine "Borcunuz var" şakası yaparak o anları kaydediyor.

Ebeveynler, Roblox oynayan kardeşlerine "Borcunuz var" şakası yaparak o anları kaydediyor.

Çocukların bu şaka karşısında ağlamaktan nefes nefese kaldıkları görülüyor.

Çocukların bu şaka karşısında ağlamaktan nefes nefese kaldıkları görülüyor.

Ebeveynlerin yeni eğlencesi ise birçok kesim tarafından eleştiriliyor.

Ebeveynlerin yeni eğlencesi ise birçok kesim tarafından eleştiriliyor.
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O anlara göz atalım...

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