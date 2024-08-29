Dünya Sağlık Örgütü Uyarı Yaptı: Ergenlerde Korunmasız Cinsel İlişki Oranı Artıyor!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), cinsel olarak aktif olan ergenlerin prezervatif kullanım oranının her geçen gün düştüğünü belirtirken bu durumun erken gebelik ve cinsel hastalık gibi önemli sorunlara davetiye çıkardığı uyarısında bulundu.

Kaynak: Euronews Türkçe