Dünya Sağlık Örgütü Uyarı Yaptı: Ergenlerde Korunmasız Cinsel İlişki Oranı Artıyor!
Dünya Sağlık Örgütü Uyarı Yaptı: Ergenlerde Korunmasız Cinsel İlişki Oranı Artıyor!
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), cinsel olarak aktif olan ergenlerin prezervatif kullanım oranının her geçen gün düştüğünü belirtirken bu durumun erken gebelik ve cinsel hastalık gibi önemli sorunlara davetiye çıkardığı uyarısında bulundu.
Kaynak: Euronews Türkçe
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Prezervatif kullanımında endişe verici düşüş yaşandığını belirten DSÖ, cinsel yolla bulaşan hastalık ve istenmeyen gebelik riskinde artış olacağı yönünde dikkat çeken bir uyarı yaptı.
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Araştırma 2014-2022 yılları arasında 42 ülke ve bölgede 15 yaşındaki 242.000'den fazla ergenle yapıldı. Çalışma sonucuna göre, cinsel olarak aktif olan ergenlerin prezervatif kullanım oranı 2014 ve 2022 yılları arasında erkekler arasında yüzde 70'ten yüzde 61'e, kızlar arasında ise yüzde 63'ten yüzde 57'ye düştü.
Euronews Türkçe'nin aktardığına göre raporda, refah düzeyi düşük ailelerin çocuklarında, cinsel ilişkide prezervatif veya doğum kontrol hapı kullanma oranının daha varlıklı ailelerin çocuklarına göre daha düşük olduğu saptandı.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri Kluge, “Raporun bulguları dehşet verici olsa da şaşırtıcı değil” ifadelerini kullandı. Raporda ayrıca gençlere yönelik kapsamlı cinsel sağlık eğitimi ve kaynaklarının sağlanmasının önemini vurgu yapılıyor.
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