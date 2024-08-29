Bilim İnsanları 1 Milyon Çocuğu İnceledi: En Zeki Çocukların Doğduğu Ay Bulundu!
Bilim İnsanları 1 Milyon Çocuğu İnceledi: En Zeki Çocukların Doğduğu Ay Bulundu!
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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim insanları, çocukların doğdukları ay ile zekaları arasındaki bağlantıyı inceledi. Araştırma sonucunda ise oldukça dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
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Yapılan çalışmalar kapsamında çocukların doğum aylarına bakılarak akademik başarıları değerlendirildi. Çalışmada ABD'deki toplam 1 milyon öğrencinin verileri incelendi.
Çalışmanın sonucuna göre ise en zeki çocuklar eylül ayında doğuyor. Eylül ayında doğan öğrencilerin, okul performanslarında diğer aylarda doğanlara göre daha başarılı oldukları fark edildi.
Söz konusu çalışma, doğum ayının sadece burçları değil aynı zamanda zeka ve yaşam süresi gibi önemli faktörleri de etkileyebileceğini ortaya koyuyor.
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