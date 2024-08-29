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Bilim İnsanları 1 Milyon Çocuğu İnceledi: En Zeki Çocukların Doğduğu Ay Bulundu!

Bilim İnsanları 1 Milyon Çocuğu İnceledi: En Zeki Çocukların Doğduğu Ay Bulundu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 12:27

Bilim insanlarının ABD'de 1 milyon öğrencinin verilerini inceleyerek yaptıkları araştırmaya göre, en zeki çocuklar eylül ayında dünyaya geliyor. 

Kaynak: NTV

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim insanları, çocukların doğdukları ay ile zekaları arasındaki bağlantıyı inceledi. Araştırma sonucunda ise oldukça dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim insanları, çocukların doğdukları ay ile zekaları arasındaki bağlantıyı inceledi. Araştırma sonucunda ise oldukça dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Kaynak

Yapılan çalışmalar kapsamında çocukların doğum aylarına bakılarak akademik başarıları değerlendirildi. Çalışmada ABD'deki toplam 1 milyon öğrencinin verileri incelendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında çocukların doğum aylarına bakılarak akademik başarıları değerlendirildi. Çalışmada ABD'deki toplam 1 milyon öğrencinin verileri incelendi.

Çalışmanın sonucuna göre ise en zeki çocuklar eylül ayında doğuyor. Eylül ayında doğan öğrencilerin, okul performanslarında diğer aylarda doğanlara göre daha başarılı oldukları fark edildi.

Çalışmanın sonucuna göre ise en zeki çocuklar eylül ayında doğuyor. Eylül ayında doğan öğrencilerin, okul performanslarında diğer aylarda doğanlara göre daha başarılı oldukları fark edildi.

Ağustos ayında doğan çocuklar ise akademik anlamda başarısız olarak görülse de spor konusunda oldukça başarılı bir performans ortaya koyuyor. 

Çalışmada elit sporcuların özellikle ağustos ayında doğduğu öne çıktı.

Söz konusu çalışma, doğum ayının sadece burçları değil aynı zamanda zeka ve yaşam süresi gibi önemli faktörleri de etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

Söz konusu çalışma, doğum ayının sadece burçları değil aynı zamanda zeka ve yaşam süresi gibi önemli faktörleri de etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

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