Otobüste Yanına Gelen Adam 'Babana Selam Söyle' Dedi, Gerçek Babasını Buldu: 100 Milyonluk Servet!
Otobüste Yanına Gelen Adam 'Babana Selam Söyle' Dedi, Gerçek Babasını Buldu: 100 Milyonluk Servet!
Muğla'da 1987 yılında yasak bir aşktan dünyaya gelen Cihan Altın, otobüste yanına gelen bir adamın 'Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? Babana selam söyle' sözleriyle birlikte gerçeğin peşine düştü. Biyolojik babasının başkası olduğunu öğrenen adam, açtığı dava ile 100 milyonluk servete ortak oldu.
Kaynak: Sabah
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Filmlere taş çıkaran olay Muğla'da 5 yıl önce, Büyükşehir Belediyesi'nde belediye otobüs şoförü olarak çalışan Cihan Altın'ın yanına gelen bir yolcunun sözleriyle ortaya çıktı.
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Yolcu, şöför Altın'a "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin; şu bin lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" deyip indi. Altın, "Beni biriyle karıştırdınız galiba" dediyse de parayı veren yolcu, "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun. Babana selam söyle" diyerek olay yerinden ayrıldı.
Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, Altın bunun üzerine durumu annesi Suzan Yıldırım'a anlattı ve annesi 1987'de adliyede çalıştığı sırada işadamı Orhan Karaca ile aşk yaşadığını ve bu ilişkiden dünyaya gelen kendisini resmi nikahlı eşi Yaşar Yıldırım'ın nüfusuna kaydettirdiğini itiraf etti.
O andan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Cihan Altın, işadamı Orhan Karaca'ya (63) babalık davası açmaya karar verdi. Yapılan DNA incelemesi sonucunda da Orhan Karaca'nın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu resmileşti.
Orhan Karaca'nın nüfusuna kaydedilen Altın, 15 taşınmazına ve 100 milyonluk servetine de ortak oldu. Ayrıca babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 355 bin liralık tazminat davası da lehine sonuçlandı.
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