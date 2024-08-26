Otobüste Yanına Gelen Adam 'Babana Selam Söyle' Dedi, Gerçek Babasını Buldu: 100 Milyonluk Servet!

Muğla'da 1987 yılında yasak bir aşktan dünyaya gelen Cihan Altın, otobüste yanına gelen bir adamın 'Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? Babana selam söyle' sözleriyle birlikte gerçeğin peşine düştü. Biyolojik babasının başkası olduğunu öğrenen adam, açtığı dava ile 100 milyonluk servete ortak oldu.

Kaynak: Sabah