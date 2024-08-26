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Eski AK Partili Bakan Erdoğan Bayraktar’dan İktidara Argolu Tepki: "Nah Kalkınırsınız!"

Eski AK Partili Bakan Erdoğan Bayraktar’dan İktidara Argolu Tepki: "Nah Kalkınırsınız!"

Erdoğan Bayraktar
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.08.2024 - 08:58

AK Parti'nin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın kırsal kalkınma planına yönelik gündem olan ifadeler kullandı.

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AK Parti'nin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından iktidarın kırsal kalkınma planına ilişkin sert ifadelerde bulundu.

AK Parti'nin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından iktidarın kırsal kalkınma planına ilişkin sert ifadelerde bulundu.

Bayraktar'ın iktidarın kırsal kalkınma planına yönelik sözleri kısa sürede gündem oldu ve milyonlarca görüntülenme aldı.

Bayraktar'ın iktidarın kırsal kalkınma planına yönelik sözleri kısa sürede gündem oldu ve milyonlarca görüntülenme aldı.

Erdoğan Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bir ülkenin Köy nüfusunu %30-35 civarında tutmazsanız, şehirde ne varsa ‘KÖYE’ getirmezseniz, hele hele fiilen köy olan yerleşim birimlerine mahalle ismini koyarsanız, nah kalkınmaya devam edebilirsiniz."

Erdoğan Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bir ülkenin Köy nüfusunu %30-35 civarında tutmazsanız, şehirde ne varsa ‘KÖYE’ getirmezseniz, hele hele fiilen köy olan yerleşim birimlerine mahalle ismini koyarsanız, nah kalkınmaya devam edebilirsiniz."

Bayraktar'ın paylaşımına gelen bazı öne çıkan tepkiler 👇

Bayraktar'ın paylaşımına gelen bazı öne çıkan tepkiler 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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twitter.com

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