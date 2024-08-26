Eski AK Partili Bakan Erdoğan Bayraktar’dan İktidara Argolu Tepki: "Nah Kalkınırsınız!"
Eski AK Partili Bakan Erdoğan Bayraktar’dan İktidara Argolu Tepki: "Nah Kalkınırsınız!"
AK Parti'nin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın kırsal kalkınma planına yönelik gündem olan ifadeler kullandı.
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AK Parti'nin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından iktidarın kırsal kalkınma planına ilişkin sert ifadelerde bulundu.
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Bayraktar'ın iktidarın kırsal kalkınma planına yönelik sözleri kısa sürede gündem oldu ve milyonlarca görüntülenme aldı.
Erdoğan Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bir ülkenin Köy nüfusunu %30-35 civarında tutmazsanız, şehirde ne varsa ‘KÖYE’ getirmezseniz, hele hele fiilen köy olan yerleşim birimlerine mahalle ismini koyarsanız, nah kalkınmaya devam edebilirsiniz."
Bayraktar'ın paylaşımına gelen bazı öne çıkan tepkiler 👇
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