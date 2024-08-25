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Ünlü Ekonomist Hakan Kara, Türkiye'nin Yerini Starbucks Fiyatı Üzerinden Gösterdi: "Aşırı Pahalı Görünmüyor"

Ünlü Ekonomist Hakan Kara, Türkiye'nin Yerini Starbucks Fiyatı Üzerinden Gösterdi: "Aşırı Pahalı Görünmüyor"

Starbucks
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.08.2024 - 19:46

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara Starbucks’ın latte fiyatları üzerinden paylaştığı grafikle Türkiye'nin son dönemdeki artışlara rağmen hala aşırı pahalı bir ülke olmadığını söyledi. 

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Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, kahve fiyatları üzerinden Türkiye’nin dünyadaki yerini gösteren bir grafik yayınladı.

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, kahve fiyatları üzerinden Türkiye’nin dünyadaki yerini gösteren bir grafik yayınladı.

Türkiye’de de yüzlerce şubesi bulunan Starbucks’ın latte fiyatları üzerinden hazırlanan grafiği yorumlayan Hakan Kara'ya göre Türkiye son yıllardaki hızlı artışa rağmen hala pahalı ülkeler arasında değil.

Türkiye’de de yüzlerce şubesi bulunan Starbucks’ın latte fiyatları üzerinden hazırlanan grafiği yorumlayan Hakan Kara'ya göre Türkiye son yıllardaki hızlı artışa rağmen hala pahalı ülkeler arasında değil.

Grafiğe göre, dünyada kahvenin en pahalı olduğu kent İsviçre’nin Zürih kenti. Onu Danimarka Kopenhag ve ABD'nin New York şehirleri takip ediyor.

Grafiğe göre, dünyada kahvenin en pahalı olduğu kent İsviçre’nin Zürih kenti. Onu Danimarka Kopenhag ve ABD'nin New York şehirleri takip ediyor.

İstanbul araştırmada değerlendirmeye alınan şehirler arasında en ucuz üçüncü şehir. Türkiye'de Starbucks’ta küçük boy latte 109 lira, orta boy late 139 lira, büyük boy late ise 149 liraya satılıyor.

İstanbul araştırmada değerlendirmeye alınan şehirler arasında en ucuz üçüncü şehir. Türkiye'de Starbucks’ta küçük boy latte 109 lira, orta boy late 139 lira, büyük boy late ise 149 liraya satılıyor.

İstanbul’un ardından Güney Afrika’nın başkenti Cape Town ve Mısır’ın başkenti Kahire izleyen şehirler.

Hakan Kara'nın paylaşımı 👇

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