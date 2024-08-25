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Evi Kirada Olan Yüzbinlerce Ev Sahibi Takibe Girdi: Ceza Yağacak!

Evi Kirada Olan Yüzbinlerce Ev Sahibi Takibe Girdi: Ceza Yağacak!

kira
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.08.2024 - 12:42 Son Güncelleme: 25.08.2024 - 12:48

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri olduğu halde beyan etmeyen ve vergi ödemeyen ev sahiplerine ceza gideceğini duyurdu. Şimşek 700 bin ev sahibinin incelemede olduğunu söyledi. 

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Ekonominin patronu Mehmet Şimşek, kira geliri elde ettiği halde vergi beyanı yapmayan ev sahiplerinin peşinde.

Ekonominin patronu Mehmet Şimşek, kira geliri elde ettiği halde vergi beyanı yapmayan ev sahiplerinin peşinde.

Mehmet Şimşek, "Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bu defa, kendilerine bilgilendirme yapılan ancak halen beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef tespit etti. Bu mükelleflerle ilgili bilgiler, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek, "Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bu defa, kendilerine bilgilendirme yapılan ancak halen beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef tespit etti. Bu mükelleflerle ilgili bilgiler, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek." ifadelerini kullandı.

Şimşek ayrıca kira tutarlarının gönderilmesi aşamasında gönderim nedeni olarak "kira ödemesi" gerekçesinin seçilmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Şimşek ayrıca kira tutarlarının gönderilmesi aşamasında gönderim nedeni olarak "kira ödemesi" gerekçesinin seçilmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Şimşek vergi dairesi memurları tarafından 400 binden fazla adreste fiili kontroller yapıldığı bilgisini de paylaştı.

Şimşek vergi dairesi memurları tarafından 400 binden fazla adreste fiili kontroller yapıldığı bilgisini de paylaştı.

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