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Damacana Suda Fiyat Kavgası: Su Firmaları 90 Liralık Tarifeye Baş Kaldırdı!

Damacana Suda Fiyat Kavgası: Su Firmaları 90 Liralık Tarifeye Baş Kaldırdı!

Damacana su
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 13:12

İstanbul’da 19 litre damacana suyun fiyatı 8 ayda yüzde 50'den fazla arttı ve 140 liraya kadar ulaştı. Bakanlık damacana su fiyatını ilgili ticaret odası ile anlaşıp 90 lira olarak belirlese de firmalar odaya bağlı olmadığı gerekçesiyle bu fiyat tarifesine uymak istemiyor. 

Kaynak: Cumhuriyet

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İstanbul’da zam şampiyonlarından biri de damaca su fiyatları. Yıla 70-80 TL aralığında başlayan 19 litre damacana su fiyatları, aradan geçen 8 ayda yüzde 50’den fazla zamlanarak 105-140 TL'ye kadar ulaştı.

İstanbul’da zam şampiyonlarından biri de damaca su fiyatları. Yıla 70-80 TL aralığında başlayan 19 litre damacana su fiyatları, aradan geçen 8 ayda yüzde 50’den fazla zamlanarak 105-140 TL'ye kadar ulaştı.

Hal böyle olunca bakanlığın talebiyle İstanbul’daki su satıcılarından oluşan esnaf odası bir tarife çıkardı. Tarifeye göre, 19 litre damacana su için 90 TL, 0.5 litre pet şişe su için ise 4.5 TL fiyat belirlendi.

Hal böyle olunca bakanlığın talebiyle İstanbul’daki su satıcılarından oluşan esnaf odası bir tarife çıkardı. Tarifeye göre, 19 litre damacana su için 90 TL, 0.5 litre pet şişe su için ise 4.5 TL fiyat belirlendi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, ambalajlı su üreticileri, odaya bağlı olmadıkları gerekçesi ile tarifeye uymak zorunda olmadıklarını söyleyerek isyan bayrağını çekti. Oda başkanı Ahmet Turan Akkaya ise “Herkes uymak zorunda” şeklinde çıkıştı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, ambalajlı su üreticileri, odaya bağlı olmadıkları gerekçesi ile tarifeye uymak zorunda olmadıklarını söyleyerek isyan bayrağını çekti. Oda başkanı Ahmet Turan Akkaya ise “Herkes uymak zorunda” şeklinde çıkıştı.

Akkaya ise tarifenin; valilik, büyükşehir belediyesi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylandığını belirterek şunları söyledi: 

 “Çift başlılık olmaz, oda üyesi olsun olmasın herkes bu fiyatlara uymak zorundadır. Büyükşehir belediye başkanı ile görüştük, ilçe belediyelerine de yazılar yazıldı. Zabıtalar fiyat denetimlerine başladı.' 

Kaynak

Markalı su üreticilerinin üye olduğu Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı Yaşabey Kalebaşı ise su üreticilerinin esnaf odalarına üye olmadıklarını, bu yüzden de odalar tarafından belirlenen tarifelere uymak zorunda olmadıkları konusunda ısrarcı.

Markalı su üreticilerinin üye olduğu Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı Yaşabey Kalebaşı ise su üreticilerinin esnaf odalarına üye olmadıklarını, bu yüzden de odalar tarafından belirlenen tarifelere uymak zorunda olmadıkları konusunda ısrarcı.

Dernek üyesi firmaların maliyetlerin elverdiği ölçüde fiyatlarını asgari seviyelerde tuttuklarını belirten Kalebaşı şu ifadeleri kullandı: 👇

Dernek üyesi firmaların maliyetlerin elverdiği ölçüde fiyatlarını asgari seviyelerde tuttuklarını belirten Kalebaşı şu ifadeleri kullandı: 👇

'Son dönemde tüm ürünlerde yaşanan fiyat artışları maalesef artan üretim, taşıma ve servis maliyetleri nedeniyle ambalajlı sulara da yansıdı. Her firmanın üretim ya da satış yerlerinin tüketiciye olan mesafesine bağlı olarak lojistik maliyetleri büyük farklılıklar gösterebilmektedir.'

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