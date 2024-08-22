Damacana Suda Fiyat Kavgası: Su Firmaları 90 Liralık Tarifeye Baş Kaldırdı!
Damacana Suda Fiyat Kavgası: Su Firmaları 90 Liralık Tarifeye Baş Kaldırdı!
İstanbul’da 19 litre damacana suyun fiyatı 8 ayda yüzde 50'den fazla arttı ve 140 liraya kadar ulaştı. Bakanlık damacana su fiyatını ilgili ticaret odası ile anlaşıp 90 lira olarak belirlese de firmalar odaya bağlı olmadığı gerekçesiyle bu fiyat tarifesine uymak istemiyor.
Kaynak: Cumhuriyet
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da zam şampiyonlarından biri de damaca su fiyatları. Yıla 70-80 TL aralığında başlayan 19 litre damacana su fiyatları, aradan geçen 8 ayda yüzde 50’den fazla zamlanarak 105-140 TL'ye kadar ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hal böyle olunca bakanlığın talebiyle İstanbul’daki su satıcılarından oluşan esnaf odası bir tarife çıkardı. Tarifeye göre, 19 litre damacana su için 90 TL, 0.5 litre pet şişe su için ise 4.5 TL fiyat belirlendi.
Cumhuriyet'in aktardığına göre, ambalajlı su üreticileri, odaya bağlı olmadıkları gerekçesi ile tarifeye uymak zorunda olmadıklarını söyleyerek isyan bayrağını çekti. Oda başkanı Ahmet Turan Akkaya ise “Herkes uymak zorunda” şeklinde çıkıştı.
Markalı su üreticilerinin üye olduğu Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı Yaşabey Kalebaşı ise su üreticilerinin esnaf odalarına üye olmadıklarını, bu yüzden de odalar tarafından belirlenen tarifelere uymak zorunda olmadıkları konusunda ısrarcı.
Dernek üyesi firmaların maliyetlerin elverdiği ölçüde fiyatlarını asgari seviyelerde tuttuklarını belirten Kalebaşı şu ifadeleri kullandı: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın