Damacana Suda Fiyat Kavgası: Su Firmaları 90 Liralık Tarifeye Baş Kaldırdı!

'Son dönemde tüm ürünlerde yaşanan fiyat artışları maalesef artan üretim, taşıma ve servis maliyetleri nedeniyle ambalajlı sulara da yansıdı. Her firmanın üretim ya da satış yerlerinin tüketiciye olan mesafesine bağlı olarak lojistik maliyetleri büyük farklılıklar gösterebilmektedir.'

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