Kiralık Telefon Tarifeleri: iPhone 15, Galaxy S24 Ultra ve Diğerleri! Telefon Kiralama Ücreti Ne Kadar?

Dolar kuru, enflasyon, zamlar derken üst segment yeni bir telefon almak artık hayal oldu. İlk kez 2023 yılında hayata geçen kiralık telefon uygulamasına ilgi ise giderek artıyor. Fiyatlar bütçeye ve ihtiyaca göre 400 TL’lerden başlıyor 5 bin TL’lere kadar çıkıyor.

Kaynak: Hürriyet