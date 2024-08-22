Kiralık Telefon Tarifeleri: iPhone 15, Galaxy S24 Ultra ve Diğerleri! Telefon Kiralama Ücreti Ne Kadar?
Kiralık Telefon Tarifeleri: iPhone 15, Galaxy S24 Ultra ve Diğerleri! Telefon Kiralama Ücreti Ne Kadar?
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Türkiye'de cep telefonlarındaki yüksek vergiler ve dolar kurundaki yüksek seyir nedeniyle telefon değiştirmek artık herkesin sorunu. Yurt dışından getirilen telefonlar için de sürecin oldukça zor hale getirilmesiyle birlikte üst segment telefon sahibi olmak isteyenler kara kara düşünür olmuştu.
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Hürriyet'in aktardığına göre, teknoloji perakendeciliği alanında faaliyet gösteren şirketler ise ihtiyacı karşılama adına kiralama seçeneğini masaya aldı.
Kiralama hizmeti veren bir firma geçen yıl 1.000’in üzerinde akıllı telefonu kiraladığını açıkladı. Rakam şu an itibarıyla çok yüksek olmasa da ilgi giderek artıyor.
Ağustos 2024 itibarıyla akıllı telefon kiralama hizmetini yaygın olarak iki büyük marka yapıyor. Bunlardan birisi, modeli 2023 yılında ilk kez başlatan MediaMarkt’ın Smart Kirala platformu, diğeri ise Teknosa’nın Kirala Bunu isimli platformu.
Kiralama sırasında tüketiciye ‘sıfır’ ve üretici garantisindeki akıllı telefonlar veriliyor. Yani kutu açılışı kiralama sırasında yapılıyor. Kiralama süreleri arasında ise 12, 18 veya 24 ay gibi seçenekler var.
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Gelelim fiyatlara... Apple’ın 90 bin TL fiyatlı iPhone 15 Pro Max modelinin aylık kiralama ücreti 5.130 TL iken 128 GB’lık iPhone 14 modeli 2.950 TL’ye, 256 GB’lık iPhone 13 modeli 2.650 TL’ye kiralanabiliyor.
Yine Samsung Galaxy S22 Ultra için 2.665 TL, Samsung Galaxy S23 için 1.765 TL, Redmi Note 11 Pro için 640 TL talep ediliyor.
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