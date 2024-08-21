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Anket Gibi Anket! 1000 TL'lik Banknotun Üzerinde Kimin Resmi Olmalı?

Anket Gibi Anket! 1000 TL'lik Banknotun Üzerinde Kimin Resmi Olmalı?

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 15:34 Son Güncelleme: 21.08.2024 - 15:38

Son yıllarda Türkiye'yi etkisine alan enflasyon dalgası yeni banknotları da gündeme getirmiş durumda. Peki bir süredir tartışılan 1000 TL'lik banknotların arkasında kim yer almalı? 

Hadi buyrun ankete 👇

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1. 1000 TL'lik banknotun üzerinde sence kim yer almalı, hadi seçimini yap bakalım!

2. Peki alternatif bir isim düşünseydiniz bu kim olurdu?

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