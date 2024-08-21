Anket Gibi Anket! 1000 TL'lik Banknotun Üzerinde Kimin Resmi Olmalı?
Anket Gibi Anket! 1000 TL'lik Banknotun Üzerinde Kimin Resmi Olmalı?
Son yıllarda Türkiye'yi etkisine alan enflasyon dalgası yeni banknotları da gündeme getirmiş durumda. Peki bir süredir tartışılan 1000 TL'lik banknotların arkasında kim yer almalı?
Hadi buyrun ankete 👇
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1. 1000 TL'lik banknotun üzerinde sence kim yer almalı, hadi seçimini yap bakalım!
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2. Peki alternatif bir isim düşünseydiniz bu kim olurdu?
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