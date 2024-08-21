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Görenler Şaşkına Döndü: İstanbul'da 1.1 Milyon Liraya Kiralık Daire İlanı!

Görenler Şaşkına Döndü: İstanbul'da 1.1 Milyon Liraya Kiralık Daire İlanı!

kira
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 16:41 Son Güncelleme: 21.08.2024 - 16:57

İstanbul'da Zorlu Center’da aylık 1.1 milyon TL'ye kiralık ev ilanı verildi. Evin kira bedeli kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. 

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sınırları içinde yer alan Zorlu Center, şehrin en pahalı lokasyonlarından biri.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sınırları içinde yer alan Zorlu Center, şehrin en pahalı lokasyonlarından biri.

Ortalama kira bedelinin 23 bin lirayı aştığı İstanbul'da, Zorlu Center'da yer alan bir dairenin aylık kirası ise kısa sürede gündem oldu.

Ortalama kira bedelinin 23 bin lirayı aştığı İstanbul'da, Zorlu Center'da yer alan bir dairenin aylık kirası ise kısa sürede gündem oldu.

Ünlü sarı sitede yer alan ilanda, Zorlu Center'da yer alan 5 artı 1 ultra lüks daire için aylık 1.1 milyon lira kira talep edildi.

Ünlü sarı sitede yer alan ilanda, Zorlu Center'da yer alan 5 artı 1 ultra lüks daire için aylık 1.1 milyon lira kira talep edildi.

Söz konusu ilan ve öne çıkan yorumlardan bazıları 👇

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