Görenler Şaşkına Döndü: İstanbul'da 1.1 Milyon Liraya Kiralık Daire İlanı!
Görenler Şaşkına Döndü: İstanbul'da 1.1 Milyon Liraya Kiralık Daire İlanı!
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sınırları içinde yer alan Zorlu Center, şehrin en pahalı lokasyonlarından biri.
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Ortalama kira bedelinin 23 bin lirayı aştığı İstanbul'da, Zorlu Center'da yer alan bir dairenin aylık kirası ise kısa sürede gündem oldu.
Ünlü sarı sitede yer alan ilanda, Zorlu Center'da yer alan 5 artı 1 ultra lüks daire için aylık 1.1 milyon lira kira talep edildi.
Söz konusu ilan ve öne çıkan yorumlardan bazıları 👇
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