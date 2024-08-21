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Müzisyen Çınar Ersanlı, Evinde Elleri ve Ayakları Bağlanmış Şekilde Ölü Bulundu!

Müzisyen Çınar Ersanlı, Evinde Elleri ve Ayakları Bağlanmış Şekilde Ölü Bulundu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 12:24

İstanbul Kadıköy'de amatör müzisyenlik yapan ve makine mühendisi olan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı, evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu. 

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Korkunç olay, 18 Ağustos Pazar günü saat 23.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi, Saldıray Sokak’ta bulunan 15 katlı binanın 2'inci katında yaşandı.

Korkunç olay, 18 Ağustos Pazar günü saat 23.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi, Saldıray Sokak’ta bulunan 15 katlı binanın 2'inci katında yaşandı.

İddiaya göre; makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör müzisyenlik yapan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı'dan 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları dairesine gitti. Çilingir çağırarak içeri giren yakınları Ersanlı’nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde yerde yattığını gördü.

İddiaya göre; makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör müzisyenlik yapan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı'dan 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları dairesine gitti. Çilingir çağırarak içeri giren yakınları Ersanlı’nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde yerde yattığını gördü.

İhbar üzerine hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler Ersanlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ersanlı’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İhbar üzerine hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler Ersanlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ersanlı’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adli Tıp'ta yapılan işlemlerin ardından Ersanlı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Olayı anlatan mahalle sakini şu ifadeleri kullandı: 👇

Olayı anlatan mahalle sakini şu ifadeleri kullandı: 👇

'Cumartesi gece mi? Akşam mı? Bilmiyorum. 2 şüpheli gördük. Bunlar hırsız herhalde dedik. Mesaj çektiler. Ondan sonra içeriye girdiler. Bir daha da çıkmadılar. 

Pazar günü yakınları ulaşamayınca çilingir yardımıyla içeri girdiler. İçeri girdiklerinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde buldular. Polis ekipleri geldi. Sonra cenazeyi götürdüler. Annesi çok ağladı.

Evlenip, ayrılmış. Müzisyen, makine mühendisi dört üniversite bitirmiş. Yazık oldu.'

Olay yerinden görüntüler 👇

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