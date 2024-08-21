Müzisyen Çınar Ersanlı, Evinde Elleri ve Ayakları Bağlanmış Şekilde Ölü Bulundu!
Müzisyen Çınar Ersanlı, Evinde Elleri ve Ayakları Bağlanmış Şekilde Ölü Bulundu!
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Korkunç olay, 18 Ağustos Pazar günü saat 23.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi, Saldıray Sokak’ta bulunan 15 katlı binanın 2'inci katında yaşandı.
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İddiaya göre; makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör müzisyenlik yapan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı'dan 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları dairesine gitti. Çilingir çağırarak içeri giren yakınları Ersanlı’nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde yerde yattığını gördü.
İhbar üzerine hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler Ersanlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ersanlı’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayı anlatan mahalle sakini şu ifadeleri kullandı: 👇
Olay yerinden görüntüler 👇
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