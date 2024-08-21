Dokunulmazlığının Kaldırılmasını İstemişti: Süleyman Soylu'nun Talebine Yanıt!

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için yaptığı başvuruya yanıt geldi.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Soylu'nun milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle yaptığı başvuruya dair yapılabilecek herhangi bir işlem olmadığı kaydedildi.