Dokunulmazlığının Kaldırılmasını İstemişti: Süleyman Soylu'nun Talebine Yanıt!
Dokunulmazlığının Kaldırılmasını İstemişti: Süleyman Soylu'nun Talebine Yanıt!
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için yaptığı başvuruya yanıt geldi.
Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Soylu'nun milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle yaptığı başvuruya dair yapılabilecek herhangi bir işlem olmadığı kaydedildi.
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AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sıralar dokunulmazlığının kaldırılması için yaptığı başvuru ile gündemde.
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Soylu bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) başvurup, dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe vermişti.
Soylu'nun dilekçesine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yanıt geldi. Kurtulmuş imzalı yanıtta şu ifadeler yer aldı: 👇
“Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin işlemler yukarıda yer verilen Anayasa ve İçtüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Başkanlığımıza hakkınızda herhangi bir tezkere ulaşmamıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda başvurunuz hakkında Başkanlığımızca yapılabilecek herhangi bir işlem yoktur.”
Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için yaptığı başvuruya verilen yanıt 👇
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