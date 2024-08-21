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'Ayağından Vuruldu' İddiaları Sonrası Özgür Özel'den Röntgen Filmi Paylaşımı!

'Ayağından Vuruldu' İddiaları Sonrası Özgür Özel'den Röntgen Filmi Paylaşımı!

Özgür Özel
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 09:55

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'ayağından vuruldu' iddialarının önüne geçmek amacıyla ayak röntgen filmlerini paylaştı. 

Kaynak: Saygı Öztürk-Sözcü

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Bugünlerde siyasetin gündeminde oldukça ilginç bir tartışma var. Ev kazası sonucunda ayağı kırıldığı açıklanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaşadıkları hakkında farklı iddialar ortaya atıldı.

Bugünlerde siyasetin gündeminde oldukça ilginç bir tartışma var. Ev kazası sonucunda ayağı kırıldığı açıklanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaşadıkları hakkında farklı iddialar ortaya atıldı.

Bazı sosyal medya hesapları tarafından, Özgür Özel'in ayağından vurulduğu öne sürüldü ve bu haberler gündem oldu.

Bazı sosyal medya hesapları tarafından, Özgür Özel'in ayağından vurulduğu öne sürüldü ve bu haberler gündem oldu.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Özgür Özel, FETÖ'cü hesaplardan servis edildiğini iddia ettiği paylaşımların önüne geçmek için ayak röntgen filmlerini paylaştı.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Özgür Özel, FETÖ'cü hesaplardan servis edildiğini iddia ettiği paylaşımların önüne geçmek için ayak röntgen filmlerini paylaştı.

Kaynak

Özgür Özel şunları söyledi: "Herkesin başına gelebilecek, geçirdiğim bir ev kazası üzerinden, hepimizin kimler olduğunu iyi bildiği bir grup, sosyal medyadan akıl ve ahlak dışı bir kampanya başlattı. Tarihsel husumetimiz olan FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan."

Özgür Özel şunları söyledi: "Herkesin başına gelebilecek, geçirdiğim bir ev kazası üzerinden, hepimizin kimler olduğunu iyi bildiği bir grup, sosyal medyadan akıl ve ahlak dışı bir kampanya başlattı. Tarihsel husumetimiz olan FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan."

'Bu gündemlere teslim olacak değiliz. Bu konuda açıklama yapmayı bile aslında zül sayıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Bizim gündemimizde memleketin sorunları ve bu sorunlara üreteceğimiz çözümler var.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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