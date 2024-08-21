'Ayağından Vuruldu' İddiaları Sonrası Özgür Özel'den Röntgen Filmi Paylaşımı!

'Bu gündemlere teslim olacak değiliz. Bu konuda açıklama yapmayı bile aslında zül sayıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Bizim gündemimizde memleketin sorunları ve bu sorunlara üreteceğimiz çözümler var.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇