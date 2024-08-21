'Ayağından Vuruldu' İddiaları Sonrası Özgür Özel'den Röntgen Filmi Paylaşımı!
'Ayağından Vuruldu' İddiaları Sonrası Özgür Özel'den Röntgen Filmi Paylaşımı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'ayağından vuruldu' iddialarının önüne geçmek amacıyla ayak röntgen filmlerini paylaştı.
Kaynak: Saygı Öztürk-Sözcü
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Bugünlerde siyasetin gündeminde oldukça ilginç bir tartışma var. Ev kazası sonucunda ayağı kırıldığı açıklanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaşadıkları hakkında farklı iddialar ortaya atıldı.
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Bazı sosyal medya hesapları tarafından, Özgür Özel'in ayağından vurulduğu öne sürüldü ve bu haberler gündem oldu.
Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Özgür Özel, FETÖ'cü hesaplardan servis edildiğini iddia ettiği paylaşımların önüne geçmek için ayak röntgen filmlerini paylaştı.
Özgür Özel şunları söyledi: "Herkesin başına gelebilecek, geçirdiğim bir ev kazası üzerinden, hepimizin kimler olduğunu iyi bildiği bir grup, sosyal medyadan akıl ve ahlak dışı bir kampanya başlattı. Tarihsel husumetimiz olan FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan."
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