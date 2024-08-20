CHP'de İstifa Depremi: Disiplin Kuruluna Sevk Edilen Eren Erdem'den Zehir Zemberek Açıklama!
CHP'de İstifa Depremi: Disiplin Kuruluna Sevk Edilen Eren Erdem'den Zehir Zemberek Açıklama!
CHP'nin kendisini disiplin kuruluna sevk ettiğini duyuran Eren Erdem, yaptığı paylaşımla partiden istifa ettiğini duyurdu.
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Eski CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partisinden istifa etti.
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Parti yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edildiğini duyuran Eren Erdem, istifa paylaşımında ateş püskürdü.
Erdem’in söz konusu paylaşımı şu şekilde 👇
"Bu bağlamda henüz ilçe başkanı iken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na küfür ettiği için, bir belediye başkanı tarafından ödüllendirilip “YDK Başkanı” yapılan bir şahsa irademi teslim edemem! Bu sebeple, mensubiyetinden onur duyduğum partimden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi; irademi, onurumu parti örgütlerime emanet ederim.”
Eren Erdem'in paylaşımı 👇
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