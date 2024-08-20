Fatih Terim, Seçil Erzan Davası'nda İlk Kez İfade Verdi: Dikkat Çeken Detaylar!
Fatih Terim, Seçil Erzan Davası'nda İlk Kez İfade Verdi: Dikkat Çeken Detaylar!
Ünlü Teknik Direktör Fatih Terim, Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden Seçil Erzan Davası'nda ilk kez ifade verdi.
Terim 'Seçil Erzan'ın bana 'En iyi şube müdürlerimizden biri' diyerek tanıttılar, ben de sorgulamaya gerek görmedim' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Oksijen
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Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın adıyla anılan ve İstanbul'da görülen 'yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davasında' çok kritik bir gelişme yaşandı.
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Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden olan Terim, bugün müşteki sıfatıyla Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.
Terim ifadesinde şunları söyledi: "Yaklaşık 13 yıl kadar önce ben Galatasaray Teknik Direktörü olarak göre yaparken Galatasaray Kulübü ile Denizbank arasında bir anlaşma yapılmış ve bu çerçevede kulüp, Denizbank ile çalışmaya başlamıştı."
"Buna yakın tarihlerde bir şampiyonlar ligi seyahatinde, uçak yolculuğunda bankanın genel müdürü Hakan Ateş ile tanıştım, o dönemki eşiyle birlikte bir arka sıramda oturuyordu, bana yaklaştı ve kendini tanıttı. Kulüple anlaştık, sizin de hesaplarınızı bizim bankaya taşıyalım hocam” dedi.
"Ben finansal meselelerden çok anlamam. Yoğun ve çok seyahatli çalışma hayatım sebebiyle de çok uzun yıllardır bir banka şubesine gitmişliğim yoktur. Hatta, Denizbank Florya Şubesi’ne ve Denizbank Büyükdere Şubesi’ne bir defa dahi adım atmamışımdır, bunların yerini dahi bilmem."
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"Seçil Erzan bizzat kendisi gelip kimi zaman Florya tesislerinde herkesin içinde kimi zaman evimde toplu olarak getirdiği belgeleri bana imzalatırdı, hiç okuma ihtiyacı duymadan imzalardım."
"Seçil Erzan yıllardır benim özel bankacımdı. Ben Denizbank tarafından oluşturulan güven ve Denizbank’ın bana gösterdiği kişi olduğu için Seçil Erzana özel bankacım olarak güvendim. Ben hayatım boyunca bütün ilişkilerimi güven üzerine kurdum, benim yaşantım hep böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak güvensiz yaşanmaz"
"Seçil Erzan benim Denizbank hesaplarımdaki bütün işlemlerimle özel olarak ilgilenirdi. Bana finansal olarak söylediği her tavsiyeyi bankanın görüşü olarak gördüm, zira bankanın yönetimi ona güvenmiş onu o pozisyona getirmiş hatta bana da bizzat gelip “en iyi şube müdürlerimizden biri” demişler, ben de bunun üzerine ayrıca bir teyit yapmaya ya da sorgulamaya gerek görmedim."
"Bana özel bankacım olarak hizmet veren Seçil Erzan, “hocam bankada şu kadar paranız var, bu ay bu paraya dokunmadınız heba olmasın, değerlendirelim” gibi sözler söylediğinde de ben doğal olarak bunun altında kötü bir amaç aramadım, bu durumu sorgulamadım. Sorgulamadım çünkü doğal olarak güven duyuyordum."
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