17-25 Aralık Açıklaması: Bahçeli, İktidara Mesaj İddialarına Tepki Gösterdi!
17-25 Aralık Açıklaması: Bahçeli, İktidara Mesaj İddialarına Tepki Gösterdi!
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür.' ifadelerini kullandı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la bir araya gelmişti.
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Görüşme sırasında arkasındaki bir objede 17-25 sayılarının görülmesi tartışma yaratmıştı.
Söz konusu saatin fotoğraf karesinde görülmesi Bahçeli'den AK Parti'ye mesaj olarak değerlendirilirken, Bahçeli'den iddialara sert yanıt geldi.
Devlet Bahçeli, "“17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ’nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
17-25 Aralık sürecinde ne olmuştu?
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