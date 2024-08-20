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17-25 Aralık Açıklaması: Bahçeli, İktidara Mesaj İddialarına Tepki Gösterdi!

17-25 Aralık Açıklaması: Bahçeli, İktidara Mesaj İddialarına Tepki Gösterdi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 15:51

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür.' ifadelerini kullandı. 

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la bir araya gelmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la bir araya gelmişti.

Görüşme sırasında arkasındaki bir objede 17-25 sayılarının görülmesi tartışma yaratmıştı.

Görüşme sırasında arkasındaki bir objede 17-25 sayılarının görülmesi tartışma yaratmıştı.

Söz konusu saatin fotoğraf karesinde görülmesi Bahçeli'den AK Parti'ye mesaj olarak değerlendirilirken, Bahçeli'den iddialara sert yanıt geldi.

Söz konusu saatin fotoğraf karesinde görülmesi Bahçeli'den AK Parti'ye mesaj olarak değerlendirilirken, Bahçeli'den iddialara sert yanıt geldi.

Devlet Bahçeli, "“17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ’nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, "“17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ’nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

17-25 Aralık sürecinde ne olmuştu?

17-25 Aralık sürecinde ne olmuştu?

17-15 Aralık süreci, 2013-2014 yıllarında yürütülen ve 4 kabine üyesinin yolsuzluk suçlamaları üzerine istifasıyla sonuçlanan bir dönemdi. 

Söz konusu soruşturmalar AK Parti tarafından ‘FETÖ kumpası’ olarak nitelendirilmişti.

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