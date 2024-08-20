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Bir Neslin Çocukluğuna Damga Vurmuştu: Ünlü Atıştırmalık Markası Konkordato İlan Etti!

Bir Neslin Çocukluğuna Damga Vurmuştu: Ünlü Atıştırmalık Markası Konkordato İlan Etti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 13:10

Bir neslin en sevdiği atıştırmalık markaları arasında olan gıda devi Toybox yaşadığı ekonomik zorluk nedeniyle konkordato ilan ettiğini duyurdu.

Kaynak: Halk TV

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1996 yılında üretime başlayan ve iç pazarda kısa sürede sektör lideri olan Toybox da konkordato ilan eden firmalar arasına katıldı.

1996 yılında üretime başlayan ve iç pazarda kısa sürede sektör lideri olan Toybox da konkordato ilan eden firmalar arasına katıldı.

Mahkemeye başvuran Toybox Gıda, 14 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık kesin mühlet aldı.

Mahkemeye başvuran Toybox Gıda, 14 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık kesin mühlet aldı.

Halk TV'nin aktardığına göre; Toybox Gıda, yıllık 15 bin tonluk üretim kapasitesiyle sektörde önemli bir yere sahipti. Şirketin Jelly, Licorice, Marshmallow gibi çocukların gözdesi olan ürünleri vardı.

Halk TV'nin aktardığına göre; Toybox Gıda, yıllık 15 bin tonluk üretim kapasitesiyle sektörde önemli bir yere sahipti. Şirketin Jelly, Licorice, Marshmallow gibi çocukların gözdesi olan ürünleri vardı.

Kaynak

Oyuncaklı sakız üretiminde koca bir neslin mazisine adeta damga vuran Toybox Gıda A.Ş., son yıllarda ise müşteri portföyünü genişleterek genç ve yetişkin tüketicilere de ulaşmayı denemişti.

Oyuncaklı sakız üretiminde koca bir neslin mazisine adeta damga vuran Toybox Gıda A.Ş., son yıllarda ise müşteri portföyünü genişleterek genç ve yetişkin tüketicilere de ulaşmayı denemişti.

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