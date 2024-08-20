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Elon Musk Bakan mı Olacak? Trump'ın Teklifine Göndermeli Yanıt!

Elon Musk Bakan mı Olacak? Trump'ın Teklifine Göndermeli Yanıt!

Donald Trump Elon Musk
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 12:28

Milyarder iş insanı Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump'ın kendisine yaptığı bakanlık teklifini 'Göreve hazırım' diyerek yanıtladı.

 Musk'ın yanıtında kullandığı görsel ayrıca Dogecoin'e gönderme olarak algılandı.  

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Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump seçilmesi halinde Elon Musk’ı "bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü" söylemişti. Bu teklife milyarder iş insanı Musk'tan cevap gecikmedi.

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump seçilmesi halinde Elon Musk’ı "bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü" söylemişti. Bu teklife milyarder iş insanı Musk'tan cevap gecikmedi.

Elon Musk X hesabından yaptığı paylaşımda, "Göreve hazırım" dedi.

Elon Musk X hesabından yaptığı paylaşımda, "Göreve hazırım" dedi.

Musk'ın sosyal medya hesabından paylaştığı takım elbiseli fotoğrafının bulunduğu görselde kürsünün önünde "Hükümet Verimliliği Bakanlığı" yazıldığı görüldü.

"Bakanlığın" kısa adı olan D.O.G.E., Musk'ın çok kez reklamını yaptığı popüler bir kripto para birimi olan Dogecoin'e gönderme şeklinde yorumlandı.

"Bakanlığın" kısa adı olan D.O.G.E., Musk'ın çok kez reklamını yaptığı popüler bir kripto para birimi olan Dogecoin'e gönderme şeklinde yorumlandı.

Peki sizce Elon Musk nasıl bir siyasetçi olurdu? Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇

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