40 Yıl İstenmişti: Dilan Polat'ın Tahliye Gerekçesi Ortaya Çıktı!
40 Yıl İstenmişti: Dilan Polat'ın Tahliye Gerekçesi Ortaya Çıktı!
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal meyda fenomeni Dilan Polat'ın çok konuşulan MASAK raporu sonrası beklenen tahliyesi gerçekleşti. Dilan Polat'ın atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olduğu gerekçesiyle tahliye edildiği ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 4 Kasım'dan bu yana tutuklu. Türkiye'nin konuştuğu davada yöneltilen suçlamalar ise kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık son rapor ise işlerin seyrini biraz değiştirmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok. Raporda, karar vericilerin Engin ve Sezgin Polat olduğu belirtiliyordu.
40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada ise bugün çok kritik bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat için tahliye kararı çıktı.
Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, Dilan Polat atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın