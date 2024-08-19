Dilan Polat'ın Tutuksuz Yargılanmasına Gelen Sosyal Medya Tepkileri

Son yıllarda her yere açılan güzellik merkezleri ve lüks yaşantısıyla en çok konuşulan çifti Dilan Polat ve Engin Polat'tı. Geçtiğimiz aylarda tutuklanan Dilan Polat için tutuksuz yargılama kararı geldi. Ancak hakkında onlarca iddia bulunmasına rağmen tutuksuz yargılama kararı çıkan Dilan Polat hakkında sosyal medyada iki çift lafı olanlar da oldu.