Dilan Polat'ın Tutuksuz Yargılanmasına Gelen Sosyal Medya Tepkileri
Dilan Polat'ın Tutuksuz Yargılanmasına Gelen Sosyal Medya Tepkileri
Son yıllarda her yere açılan güzellik merkezleri ve lüks yaşantısıyla en çok konuşulan çifti Dilan Polat ve Engin Polat'tı. Geçtiğimiz aylarda tutuklanan Dilan Polat için tutuksuz yargılama kararı geldi. Ancak hakkında onlarca iddia bulunmasına rağmen tutuksuz yargılama kararı çıkan Dilan Polat hakkında sosyal medyada iki çift lafı olanlar da oldu.
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Hakkında para aklama, vergi kaçırma gibi pek çok dava açılan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
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Tabii aylardır ülke gündeminde olan Dilan Polat'ın tahliye edilmesine tepkiler de var.
Bu tepkiler de genel olarak ülkemizdeki adalet sistemi üzerinden...
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