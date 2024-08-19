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Milliyet Gazetesi Yazarının Yavru Kedi Öldürme Tarifine Tepki Yağdı

Milliyet Gazetesi Yazarının Yavru Kedi Öldürme Tarifine Tepki Yağdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
19.08.2024 - 12:17

Sokak hayvanlarına şiddet olaylarını yaşamadığımız bir ay yok. Toplumun büyük çoğunluğu bu tip olayları lanetlese de arada herkesin tepkisini çeken bir çıkış olabiliyor. İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi ve Milliyet yazarı, hükümete yakınlığıyla bilinen Hakkı Öcal da yaptığı paylaşımla kan dondurdu, tepkilerin odağına yerleşti.

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Paylaşım Manisa'da yaşanan kedi vahşetiyle ilgiliydi.

Paylaşım Manisa'da yaşanan kedi vahşetiyle ilgiliydi.

Ardından bu paylaşım geldi.

Ardından bu paylaşım geldi.
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Tepkilerde eski defterler açıldı.

Tepkilerde eski defterler açıldı.
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İnsanlar oldukça öfkeliydi.

İnsanlar oldukça öfkeliydi.
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Emel

Yok küfür dışında bir şey bulup yazamıyorum artık. Bana da insanlığımı kaybettirdiniz. Boğmak az vahşet sanki. Kim bilir kaç canı öyle yok etmiştir. Savunduğ... Devamını Gör

plutonundeliği

fetö ile bağlantısı olan akepe ile de bağlantılı ee onlarla bağlantısı olan bütün kötülüklerle de bağlantılı.

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