Milliyet Gazetesi Yazarının Yavru Kedi Öldürme Tarifine Tepki Yağdı

Sokak hayvanlarına şiddet olaylarını yaşamadığımız bir ay yok. Toplumun büyük çoğunluğu bu tip olayları lanetlese de arada herkesin tepkisini çeken bir çıkış olabiliyor. İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi ve Milliyet yazarı, hükümete yakınlığıyla bilinen Hakkı Öcal da yaptığı paylaşımla kan dondurdu, tepkilerin odağına yerleşti.