Vize Retleri Arttı, Meslek Grupları Çözümü Yeşil Pasaportta Buldu
Vize Retleri Arttı, Meslek Grupları Çözümü Yeşil Pasaportta Buldu
Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan vatandaşların vize konusunda uzun beklemeler ve ret alması yeni arayışları beraberinde getirdi. Birçok meslek örgütü konu ile ilgili çalışmalar yaparken çözümü yeşil pasaportta buldu.
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Vize almak giderek zorlaşırken artık vize randevusu almak bile başarı sayılacak hale geldi. Vize ve danışmanlık şirketlerine ilgi artarken kabul oranları hala çok düşük.
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Öyle ki sanatçılar, bilim insanları dahi oyunlarına, konserlerine, kongrelere, eğitimlere gitmek için başvurdukları halde ret alarak katılmaları gereken birçok etkinliğe katılamıyor. Meslek grupları da bu sorunu yeşil pasaportla çözmek istiyor.
Ancak yeşil pasaport için de ilgi oldukça yoğun. Birçok meslek grubu çalışma yaparak yeşil pasaport sahibi olabilmek için öncelik arıyor.
CHP-MHP-DP-DEVA-YRP ve İYİ Parti tarafından hazırlanan yasa teklifleri ile bazı meslek gruplarının yeşil pasaport sürecine dahil edilmesi istendi. Liste hayli kabarık ve teklifin muhalefetten gelmesi de kanunlaşma ihtimalini bir nebze de olsa şu an için azaltıyor.
Yasa teklifinde yer alan meslekler ise şu şekilde oldu:
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Tekliflerin onaylanması durumunda, eş ve çocuklar dahil olmak üzere en az 800 bin kişi daha yeşil pasaport alabilecek. Şu anda Türkiye'de 1 milyon 200 bin kişide yeşil pasaport bulunuyor. Ülkede 50 bin muhtar, 29 bin bekçi, 68 bin infaz koruma memuru, 3 bin sendika yöneticisi, 15 yıl kıdemli basın kartı sahibi 3 bin gazeteci, 18 bin eczacı ve 16 bin hakim-savcı mevcut. Ancak, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Avrupa ülkelerinin yeşil pasaport sahiplerine vize uygulamaya başlayacaklarından endişe duydukları için yeni taleplere sıcak bakmıyor.
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