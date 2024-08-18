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Zabıtalardan Dayak Yiyen Dilenci: "Dayaktan Değil Sanayide Çalışmaktan Utanırım"

Zabıtalardan Dayak Yiyen Dilenci: "Dayaktan Değil Sanayide Çalışmaktan Utanırım"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 20:35

Konya'da dilenci olarak sosyal medyada tanınan bir vatandaş, üç gündür zabıtalardan dayak yediğini ancak vazgeçmeyeceğini söylerken anlattıkları hayrete düşürdü.

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Konya’da son üç gündür zabıtaların eline geçen ve dayak yediğini iddia eden bir dilenci, yaptığı işi oldukça ilginç bir şekilde savundu. Dilenci, dilenmekten değil çalışmaktan utanacağını belirterek, "Bu sevdadan, meslekten, zanaatten, yani bu altın bileziğimden vazgeçersem utanırım. Mezara kadar dilenci olarak kalacağım. Bu yola ölümüne çıktım" şeklinde konuştu.

Konya’da son üç gündür zabıtaların eline geçen ve dayak yediğini iddia eden bir dilenci, yaptığı işi oldukça ilginç bir şekilde savundu. Dilenci, dilenmekten değil çalışmaktan utanacağını belirterek, "Bu sevdadan, meslekten, zanaatten, yani bu altın bileziğimden vazgeçersem utanırım. Mezara kadar dilenci olarak kalacağım. Bu yola ölümüne çıktım" şeklinde konuştu.

Yediği dayağı anlatırken utanmadığını söyleyen dilenci, "Kafam şişti ama önemli değil. Onlardan dayak yemek beni küçültmez. Sonuçta onlar benden güçlüler. Sayıca benden fazlalar. Bundan utanmıyorum. Ben aslında neden utanırım biliyor musun? Şurada servise binip organizede çalışırsam utanırım. 50 kişinin emri altına girersem utanırım" dedi.

Yediği dayağı anlatırken utanmadığını söyleyen dilenci, "Kafam şişti ama önemli değil. Onlardan dayak yemek beni küçültmez. Sonuçta onlar benden güçlüler. Sayıca benden fazlalar. Bundan utanmıyorum. Ben aslında neden utanırım biliyor musun? Şurada servise binip organizede çalışırsam utanırım. 50 kişinin emri altına girersem utanırım" dedi.

Fenomen dilencinin sosyal medyada gündem olan o konuşması:

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