AKP'li İş İnsanı Kendisiyle İlgili Haber Yapan Gazeteciyi Terör Sevici Diyerek Hedef Gösterdi
AKP'li İş İnsanı Kendisiyle İlgili Haber Yapan Gazeteciyi Terör Sevici Diyerek Hedef Gösterdi
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Sözcü Gazetesi'nden Evren Demirdaş, Elazığlı iş insanı Veysel Demirci'nin aldığı kamu ihaleleriyle ilgili yaptığı haber sonucunda Demirci tarafından hakaretlerin hedefi oldu.
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Demirdaş haberinde, AKP’den milletvekili aday adayı olan Ziver İnşaat’ın sahibi Veysel Demirci'nin kamudan 12 yılda 10 milyar TL’lik ihale aldığını yazdı. Bu haberin ardından Demirci, sosyal medya hesabından Demirdaş'ı hedef alan ve hedef gösteren açıklamalarda bulundu.
Haberlerin ardından Demirci sosyal medyadan Demirdaş'ın fotoğrafını paylaşarak "Bu zat maalesef gazeteci diye geçinen terör sevicilerden biridir" diyerek hedef gösterdi.
Paylaştığı bir tweette de Demirdaş'ı etiketleyerek "Tüm memleket senin ne güzel analı bir çocuk olduğunu gayet iyi biliyor" diyen Demirci, sosyal medya hesabından Demirdaş ile ilgili birçok paylaşımda bulundu.
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