Ekonomist Ege Cansen, Enflasyonun Düşmesi İçin Maaş Zammının Yapılmaması Gerektiğini Söyledi
Ekonomist Ege Cansen, Enflasyonun Düşmesi İçin Maaş Zammının Yapılmaması Gerektiğini Söyledi
Ekonomi yorumlarında enflasyona dair açıklamalarda bulunan birçok ekonomist gibi Ege Cansen de halka ödevler verip, halkın yapması gerekenleri sıraladı.
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Ege Cansen, enflasyonla ilgili yaptığı yorumda "Enflasyonun en kötü tarafı kendisini ileriye taşımasıdır" derken, "Enflasyon %30 oldu diyelim bütün maaşlara, kiralara %30 zam yapılıyor. Bu enflasyonu ileri taşıyoruz. Böyle enflasyon düşmez" açıklamasını yaptı.
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Enflasyon düşürmenin zor tarafının dar ve sabit gelirliler için bu nokta olduğuna değinen Cansen, "Dar ve sabit gelirlilere baskı yapılmadan enflasyonu düşürmek çok zor oluyor. Bu da satın alma hacmini düşürüyor. Ekonomi soğuyor, bu da işadamlarının zam yapamamasına neden oluyor." dedi.
Dar ve sabit gelirliye baskı yapılması açıklamasından sonra Cansen'e sosyal medyada tepkiler oluştu.
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