Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Hedefinde Mobilya Sektörü Var
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Hedefinde Mobilya Sektörü Var
Kayıt dışı faaliyetlere savaş açtıklarını söyleyen Mehmet Şimşek, şimdi de mobilya sektörünün incelemeye alındığını söyledi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın öncelik olarak gördüğü kayıt dışılıkla mücadelede sıra mobilya sektörüne geldi. 29 ilde eş zamanlı yürütülen denetimlerden çarpıcı sonuçlar elde edildi.
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Bir ay süresince, üretimin yoğun olduğu 29 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde 17 bin 258 mükellef incelendi ve yaklaşık 53 milyon liralık suistimal cezası uygulandı. Ayrıca 42,3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıldığı, 4 bin 727 mükellefin başkasına ait IBAN'larla ücret tahsil ettiği tespit edildi
Mehmet Şimşek, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada denetimlere değinirken, "Yoğun saha denetimleriyle kayıt dışılığı azaltarak vergide adaleti güçlendiriyor, haksız kazançların önüne geçiyoruz. Vergisini ödeyenlerin hakkını korumak için kazandığı halde vergisini vermeyen tüm kesimlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz!" dedi.
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