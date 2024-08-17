İkinci El Araç Satışında Tarihi Durgunluk Yaşanıyor
İkinci El Araç Satışında Tarihi Durgunluk Yaşanıyor
Sıfır araca artan ilgi ikinci elde durgunluğa neden oldu. Geçtiğimiz yıllara kıyasla ikinci el araç piyasasında tarihi bir durgunluk dönemini yaşıyoruz.
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Temmuz ayı verilerine göre yılın ilk 7 ayında sıfır araç satışında tarihi bir dönemeç aşıldı. Sıfır araca artan ilgi ise ikinci el pazarında daralmaya neden oluyor.
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Rakamlara bakıldığında büyük bir düşüşten bahsetmek mümkün olmasa da döviz ve enflasyon verileriyle karşılaştırıldığında piyasa "yerinde sayıyor".
İlk altı aylık net rakamlara bakıldığında devri yapılan ikinci el otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.7 azalarak 3 milyon 224 bin adette kaldı.
Pazarda beklediği fiyata alıcı bulamayan araç sahipleri ise beklemeyi seçiyor. Bir aracın ilana konulduktan sonra satışı için iki, iki buçuk aylık bir süreçten bahsedilirken uzmanlar "on haftayı bulan bekleme sürelerinin" normalleştiğini söylüyor.
Piyasa için beklenti ise önümüzdeki aylarda %1-2 oranında fiyatlarda düşüş olacağı yönünde.
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