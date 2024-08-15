Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Neden Her Avrupa Birliği Ülkesi Euro Kullanmıyor?

Neden Her Avrupa Birliği Ülkesi Euro Kullanmıyor?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 20:58

Avrupa Birliği yani AB'nin ortak para birimi Euro olsa da AB üyesi her ülke para birimi olarak Euro'yu kullanmıyor. Peki neden birçok AB ülkesi Euro'yu kullanırken diğer 7 üye ülke kendi para birimlerini tercih ediyor?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fransa'dan Almanya'ya, Avusturya'dan Finlandiya'ya, Estonya'dan Slovakya'ya birçok Avrupa Birliği ülkesi para birimi olarak Euro'yu kullanıyor.

Fransa'dan Almanya'ya, Avusturya'dan Finlandiya'ya, Estonya'dan Slovakya'ya birçok Avrupa Birliği ülkesi para birimi olarak Euro'yu kullanıyor.

AB'ye üye olup da Euro kullanmayan ülkeler ise İsveç, Danimarka, Polonya, Çekya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan olarak sıralanıyor.

AB'ye üye olup da Euro kullanmayan ülkeler ise İsveç, Danimarka, Polonya, Çekya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan olarak sıralanıyor.

Bu 7 ülkenin Euro kullanmak yerine kendi para birimlerini kullanmalarının sebepleri ise değişkenlik gösteriyor.

Bu 7 ülkenin Euro kullanmak yerine kendi para birimlerini kullanmalarının sebepleri ise değişkenlik gösteriyor.

Örneğin, AB üyesi ülkelerin ortak para birimi Euro'yu kullanabilmeleri için Maastricht Kriterleri'ni karşılaması gerekiyor.

Örneğin, AB üyesi ülkelerin ortak para birimi Euro'yu kullanabilmeleri için Maastricht Kriterleri'ni karşılaması gerekiyor.

Maastricht Kriterleri olarak bilinen kurallara göre ülkelerin düşük enflasyona ve düşük faiz oranlarına sahip olması gerekiyor. Yine sürdürülebilir kamu maliyesi alanında da başarılı politikalar izlemesi önemli bir kural.

Maastricht Kriterleri olarak bilinen kurallara göre ülkelerin düşük enflasyona ve düşük faiz oranlarına sahip olması gerekiyor. Yine sürdürülebilir kamu maliyesi alanında da başarılı politikalar izlemesi önemli bir kural.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Maastricht Kriterleri'ni karşılasa dahi Euro kullanmak istemeyen ülkeler ise para politikaları üzerinde kontrol sağlamak istiyor.

Maastricht Kriterleri'ni karşılasa dahi Euro kullanmak istemeyen ülkeler ise para politikaları üzerinde kontrol sağlamak istiyor.

Kendi para birimlerini ulusal kimliklerinin bir parçası olarak gören bu ülkeler Euro'yu özellikle tercih etmiyor. Örneğin, yıllar önce 'çekilme' anlamına gelen 'opt-out' anlaşması yapan Danimarka ise bu ülkeler arasında yer alıyor.

Kendi para birimlerini ulusal kimliklerinin bir parçası olarak gören bu ülkeler Euro'yu özellikle tercih etmiyor. Örneğin, yıllar önce 'çekilme' anlamına gelen 'opt-out' anlaşması yapan Danimarka ise bu ülkeler arasında yer alıyor.

Evet, AB'nin resmi para birimi Euro olsa da 'sterlin' kullanan Birleşik Krallık'ın 'Brexit'inden sonra günümüzde 7 ülke kendi para birimlerini kullanmayı sürdürüyor...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın