Afrika Dışında İlk Vaka: İsveçli Yetkililer Maymun Çiçeği Varyantı Vakasını Açıkladı!
Afrika Dışında İlk Vaka: İsveçli Yetkililer Maymun Çiçeği Varyantı Vakasını Açıkladı!
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'küresel acil durum' ilan etmesine sebep olan maymun çiçeği virüsünün daha bulaşıcı varyantı Afrika kıtası dışında ilk defa İsveç'te tespit edildi. İsveç, Perşembe günü yakın temas yoluyla yayılan viral bir enfeksiyon olan maymun çiçeği virüsünün ilk vakasını doğruladığını duyurdu.
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'küresel acil durum' ilan etmesine sebep olan maymun çiçeği virüsünün tehlikeli varyantı Afrika kıtası dışında ilk defa İsveç'te tespit edildi.
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İsveç, Perşembe günü yakın temas yoluyla yayılan viral bir enfeksiyon olan maymun çiçeği virüsü varyantının ilk vakasını doğruladığını duyurdu.
Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed, düzenlediği basın toplantısında, "İsveç'te, Clade I adı verilen daha bulaşıcı ve ciddi bir mpox türü vakası olduğunu doğruladık" dedi.
DSÖ, geçtiğimiz günlerde Afrika'yı etkisi altına alan maymun çiçeği (mpox) virüsü salgını nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etmişti.
Mpox yani maymun çiçeği virüsü, grip benzeri semptomlara ve iltihap dolu lezyonlara neden olan viral bir enfeksiyon olarak biliniyor.
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