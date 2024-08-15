Afrika Dışında İlk Vaka: İsveçli Yetkililer Maymun Çiçeği Varyantı Vakasını Açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'küresel acil durum' ilan etmesine sebep olan maymun çiçeği virüsünün daha bulaşıcı varyantı Afrika kıtası dışında ilk defa İsveç'te tespit edildi. İsveç, Perşembe günü yakın temas yoluyla yayılan viral bir enfeksiyon olan maymun çiçeği virüsünün ilk vakasını doğruladığını duyurdu.

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