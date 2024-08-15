OECD Verilerini Paylaşıp "Uzak Doğulu Gibi Çalışıp Afrikalı Gibi Kazanıyoruz" Dedi!

Türkiye'deki hayat pahalılığı ve uzun çalışma saatleri sosyal medyada da sıklıkla gündeme geliyor. Son olarak LDP İstanbul İl Başkanı Merve Karataş, 2017 tarihli OECD raporunu paylaştı ve 'Uzak Doğulu gibi çalışıp Afrikalı gibi kazanıyoruz' dedi.