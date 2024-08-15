OECD Verilerini Paylaşıp "Uzak Doğulu Gibi Çalışıp Afrikalı Gibi Kazanıyoruz" Dedi!
OECD Verilerini Paylaşıp "Uzak Doğulu Gibi Çalışıp Afrikalı Gibi Kazanıyoruz" Dedi!
Türkiye'deki hayat pahalılığı ve uzun çalışma saatleri sosyal medyada da sıklıkla gündeme geliyor. Son olarak LDP İstanbul İl Başkanı Merve Karataş, 2017 tarihli OECD raporunu paylaştı ve 'Uzak Doğulu gibi çalışıp Afrikalı gibi kazanıyoruz' dedi.
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Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü yani OECD, 1 Mayıs 2017'de ülkelerdeki uzun çalışma saatlerine dair çarpıcı bir rapor paylaştı.
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Türkiye'nin yüzde 23.3 ile ilk sırada yer aldığı raporda çalışanların haftada 60 saat ve üzeri ne kadar çalışıldığı mercek altına alındı.
2022 tarihli bir başka OECD raporunda yine ilk sırada Türkiye yer aldı. Bu grafikte de OECD ülkeleri arasında ortalama yıllık çalışma saatleri incelendi.
2022 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı: "2022'de en uzun çalışma saatleri haftada 43 saat ile Türkiye'de kaydedilirken çalışanların en az çalıştığı ülke haftada 31 saat ile Hollanda oldu."
Bir başka dikkat çekici rapor da 2023'ten geldi. OECD ülkeleri arasında bir kez daha birinci olan Türkiye, bu kez gıda enflasyonunda yüzde 75 ile ilk sırada yer aldı.
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LDP İstanbul İl Başkanı Merve Karataş, Türkiye'deki uzun çalışma saatlerine ve hayat pahalılığına dikkat çeken son isim oldu.
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"Ben ekonomistim". recep tayyip erdoğan
Ülkeyi her anlamda batırmalarına rağmen hala daha ülkeyi bu hale getirenleri destekleyenlerin olması nasıl bir şey bunu bilim adamları bile açıklayamaz https... Devamını Gör
200.000 macar forinti 2 bin lira yapıyordu hemen hemen şu an 17-18 bin lira yapıyor… İyi günler Türkiyem…