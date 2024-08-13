İngiliz Daily Mirror Gazetesi: "İngilizler Yasa Yüzünden Türkiye Tatillerini İptal Etmeye Başladı"
İngiliz Daily Mirror Gazetesi: "İngilizler Yasa Yüzünden Türkiye Tatillerini İptal Etmeye Başladı"
Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'den geçti ama yüksek sesli itirazlar ve tartışmalar bitmedi. Sosyal medyada Türkiye'ye yönelik boykot çağrısında bulunanların sayısı giderek artıyor. İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesi ise boykot çağrılarına İngiliz turistlerin de katıldığını duyurdu.
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Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'den geçti ama yüksek sesli itirazlar ve tartışmalar bitmedi. Türkiye'deki sokak hayvanları tartışmalarından haberdar olan yurt dışındaki kişiler tepkilerini X platformunda dile getirdi.
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İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesi de sokak hayvanları düzenlemesi nedeniyle İngiliz vatandaşlarının Türkiye'yi boykot ettiğini ve tatillerini iptal etmeye başladığını duyurdu.
Daily Mirror'da yer alan "İngiliz turistler yeni yasa nedeniyle Türkiye'yi 'boykot ediyor' ve tatillerini iptal etmeye çalışıyor" başlıklı haberde Türkiye'deki sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeden sonra İngilizlerin Türkiye'ye tepkili olduğuna dikkat çekildi.
Haberde "Köpek katili yasa nedeniyle Türkiye'yi boykot ediyor musunuz?" sorusuyla bir anket de yer aldı.
Haberde, "Hükümet tarafından onaylanan 'köpek katliamı' yasası, başıboş köpeklerin toplanmasının ve itlaf edilmesinin önünü açıyor. Bu eylem halkın öfkesine yol açtı. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon sokak hayvanı olduğu tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.
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Haberde İngilizlerin "Türkiye 2025'te ziyaret edilecekler listemdeydi. Türkiye seyahatim iptal oldu" ve "Türkiye şu anda tarihte kaydedilen en büyük köpek katliamını gerçekleştiriyor. Lütfen sessiz kalmayın" gibi yorumlarına da yer verildi.
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kendi ülkelerinde aynı yasa mevcut.
Ee? Binlerce köpeği öldürdüler mi toplu katliamla? Kafalarını kestiler mi? Cani ruhlu psikopatlar ufacık canları katletsin diye cesaretlendirdiler mi onları?... Devamını Gör
arkadaşlar bunlar yalan, it taparların ve onedio gibi fonlanan platformların kaynaksız tamamen mabadlarından uydurdukları asparagas haberler... Sabah uyanıyo... Devamını Gör
Turizm sektörünün kalbi, gözü, kulağı, ensesi yerine başka bir yerinde olabilir misin? Bırak 2025 i bu yılın Eylül rezervasyonları iptal edilmeye başladı.
İnşallah doğrudur.