İngiliz Daily Mirror Gazetesi: "İngilizler Yasa Yüzünden Türkiye Tatillerini İptal Etmeye Başladı"

Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'den geçti ama yüksek sesli itirazlar ve tartışmalar bitmedi. Sosyal medyada Türkiye'ye yönelik boykot çağrısında bulunanların sayısı giderek artıyor. İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesi ise boykot çağrılarına İngiliz turistlerin de katıldığını duyurdu.

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