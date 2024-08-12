Serçe Katliamı, Alaska, Harry Potter: Tarih Boyunca Gelmiş Geçmiş En Kötü Kararlar
Serçe Katliamı, Alaska, Harry Potter: Tarih Boyunca Gelmiş Geçmiş En Kötü Kararlar
Tarih bugüne kadar birbirinden kötü kararlara ev sahipliği yaptı. İşte o kararlardan bazıları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin'in başındaki Mao Zedong, 1959'da tarıma zarar verdikleri gerekçesiyle serçelerin soyunun kurutulmasını ister ancak bu korkunç karar büyük bir felakete yol açar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece 1 yıl içinde milyonlarca serçe öldürülür ve farelerin sayısı artar. Böylelikle Çin'de 20 ila 40 milyon insanın yaşamını yitirdiği kıtlık döneminin temelleri atılmış olur.
ABD, Kanada'nın batısındaki Alaska'yı 1867 yılında Rus İmparatorluğu'ndan 7.2 milyon dolar (bugünün parasıyla 129 milyon dolar) karşılığında satın almıştır.
Alaska, ABD toprağı olduktan kısa bir süre sonra bölgede petrol ve doğalgazın bulunması ise Rusların bu bölgeyi ellerinden kaçırdıklarının en net ispatı.
Bir kitap uyarlaması olan Harry Potter'ın bugünlerde transfobik açıklamalarıyla tepki çeken yazarı J.K. Rowling, serinin ilk kitabı 'Felsefe Taşı'nı 10'dan fazla yayınevine yollasa da hiçbirinden olumlu yanıt alamamış. Serinin şu anda ne denli büyük bir popülaritesinin olduğunu söylemeye bile gerek yok!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neredeyse internet kurulduğu günden beri karşımıza çıkan Yahoo şirketi 1998'de Google'a 1 milyon dolar karşılığında satılmak istendi. 2007'de Microsoft Yahoo'yu 44.6 milyar dolara almak istedi ancak satış gerçekleşmedi.
Bütün cazip teklifleri reddeden Yahoo şirketi 2016 yılında Verizon’a yalnızca 4.6 milyar dolara satıldı ve tarihin en kötü kararlarından birine imza atmış oldu.
1934 doğumlu ABD'li iş insanı Ronald Wayne, Apple'ın kurucuları arasındaydı. 1976 yılında sahip olduğu yüzde 10 hisseyi 800 dolar karşılığında sattı ve şirketten ayrıldı. Eğer hisselerini satmasaydı bugünkü servetinin 50 milyar dolara yakın olabileceği düşünülüyor.
Japon şirket Mizuho, 1 hissesini 610 bin Japon Yen'i karşılığında satıyordu. Aralık 2005'te bir çalışanının yaptığı hata sonucunda 610 bin hisseyi 1 Japon Yen'i karşılığında sattı. Tüm acil önlemlere rağmen şirket tam 225 milyon dolar kaybetti ve tarihe geçti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın